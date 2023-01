Seu Jorge é impedido pelo cartório de registrar o filho com nome inusitado

Nasce filho de Seu Jorge com Karina Barbieri, mas cantor teria sido impedido de registrar o bebê pelo cartório; entenda o que aconteceu

O primeiro filho do cantor Seu Jorge (52) com a terapeuta Karina Barbieri nasceu no último fim de semana em São Paulo, mas o casal vem enfrentando dificuldades para registrar o bebê.

Isso porque os dois pretendem colocar o nome do pequeno de Samba, mas o 28° Cartório do Jardim Paulista, que fica na capital paulista, negou o pedido, de acordo com a Band.

Segundo as informações, o cantor teria ido ao local na última segunda-feira, 23, e após ter o pedido negado, acionou os advogados a fim de tentar resolver a situação.

A recusa do cartório aconteceu porque existem alguns nomes que não podem ser dados. A legislação brasileira não proíbe nomes específicos de forma direta, mas para evitar que as crianças sejam vítimas de bullying ou sofram algum tipo de preconceito, a Lei de Registros Públicos, criada em 1973, indica que o oficial de registro civil não deve registrar nomes que possam gerar constrangimentos posteriormente. Não é possível registrar nomes, por exemplo, que façam referências a palavrões ou expressões ofensivas.

A decisão está no artigo 55 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973: “O oficial de registro civil não registrará prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores, observado que, quando os genitores não se confirmarem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso à decisão do juiz competente, independentemente da cobrança de quaisquer emolumentos”.

Vale lembrar que em outubro do ano passado, durante participação no Domingão com Huck, o sambista já havia anunciado que ele e Karina queriam dar o nome Samba ao bebê. Além do caçula, Seu Jorge já é pai de Maria Aimée, Flor de Maria e Luz Bella.

