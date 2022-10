Seu Jorge escolhe nome diferentão para o filho caçula

Esperando o nascimento do quarto filho, Seu Jorge revela que escolheu um nome inusitado para o bebê

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 10h50

O cantor Seu Jorge revelou que escolheu um nome diferente para o filho caçula. Durante participação no programa Domingão com Huck, da Globo, ele contou que o bebê vai se chamar Samba. A criança é fruto do relacionamento dele com a massoterapeuta Karina Barbieri.

“Meu quarto filho vai se chamar Samba. Chega mais ou menos em 15 de janeiro”, disse ele na atração.

Vale lembrar que o cantor já é pai de Maria, Luz Bella e Flor de Maria.

O anúncio da gestação da namorada de Seu Jorge

Karina Barbieri revelou que está grávida durante um post especial nas redes sociais há pouco tempo. Ela mostrou fotos exibindo a barriguinha de grávida e falou sobre a novidade.

"Bonitos e maneiros demais pra não unir e perpetuar esses código genético tudo! Hahahaha! Agora nosso amor tem mais um alicerce, que cresce a cada dia e já transborda dentro de mim! Já já teremos a vida, a casa e o coração mais cheios! Feliz primeiro Dia dos Pais com a gente, meu amô! Honro e celebro você! Aqui dentro batem dois corações que te amam muito!", declarou.

O cantor e a namorada estão juntos desde 2021, mas se conhecem há oito anos.

