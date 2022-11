Iza celebra encontro com Seu Jorge e Lewis Hamilton: ''Jantar extraordinário''

Cantora Iza encanta fãs ao compartilhar registro de noitada ao lado de Seu Jorge e do piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 08h13

A cantora Iza (32) encantou os seguidores na madrugada desta quarta-feira, 09, ao compartilhar um momento especial que viveu!

Na noite de terça-feira, 08, a artista se encontrou com ninguém menos que o também cantor Seu Jorge (52) e o piloto de Fórmula 1 e sete vezes campeão da principal categoria do automobilismo, Lewis Hamilton (37). Em seu feed no Instagram, a famosa publicou o registro do momento

"Um jantar extraordinário na minha terça. Ps.: Jorge, me deixa te marcar nessa foto", escreveu Iza ao legendar a publicação.

Vale destacar que Lewis Hamilton ganhou uma homenagem especial da Câmara dos Deputados em Brasília na segunda-feira, 09. Ele participou de uma cerimônia para receber o título de cidadão honorário brasileiro por sua homenagem feita ao piloto Ayrton Senna (1960-1994) em 2021, quando usou as cores do país durante a corrida no GP de São Paulo. Durante o evento, Hamilton agradeceu pela homenagem. “É uma grande honra receber esse título, hoje. Agora, posso finalmente dizer que sou um de vocês. Eu amo o Brasil, eu sempre amei o Brasil”, disse ele.

Confira o encontro de Iza com Seu Jorge e Lewis Hamilton:

