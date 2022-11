Lewis Hamilton recebe título de cidadão honorário brasileiro

Em visita ao Brasil, Lewis Hamilton é homenageado na Câmara dos Deputados: 'Eu amo o Brasil'

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 16h24

O piloto de F1 Lewis Hamilton (37) recebeu uma homenagem especial da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira, 9. Ele participou de uma cerimônia para receber o título de cidadão honorário brasileiro por sua homenagem feita ao piloto Ayrton Senna (1960-1994) em 2021, quando usou as cores do país durante a corrida no GP de São Paulo.

Durante o evento, Hamilton agradeceu pela homenagem. “É uma grande honra receber esse título, hoje. Agora, posso finalmente dizer que sou um de vocês. Eu amo o Brasil, eu sempre amei o Brasil”, disse ele.

E completou: “Tenho muitas memórias incríveis no Brasil, mesmo antes de escolher vir aqui. De quando vim para cá em 2007, do amor que vocês têm, das experiências que tivemos, particularmente a vitória em 2021, sabendo que todos vocês torceram por mim, foi um dos momentos mais especiais da minha vida”.

O piloto vai participar da corrida de F1 do GP de Interlagos no próximo final de semana.

O MAIOR! Lewis Hamilton acaba de receber o título de cidadão honorário brasileiro 🇧🇷 pic.twitter.com/V4q2brz7pr — Tracklist (@tracklist) November 7, 2022