Iza ostenta curvas em look preto transparente e coleciona elogios: ''A maior e mais linda''

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 07h11

A cantora Iza (32) elevou a temperatura nas redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 07, ao compartilhar fotos ousadas exibindo produção!

Em seu feed no Instagram, a artista surgiu deslumbrante e esbanjou sensualidade ao posar dentro de uma van com o look todo preto para curtir show da cantora neozelandesa Lorde (26) no festival Primavera Sound.

Nas imagens, a famosa aparece usando um top tomara que caia bem moderno com amarrações e recortes na lateral e uma calça com detalhes em transparência e couro, deixando à mostra parte de suas pernas torneadas.

Com os cabelos soltos, a gata completou o visual com botas de salto também pretas e apostou no carão ao publicar os registros.

Nos comentários do post, os fãs não pouparam elogios à estrela, que se separou recentemente do produtor Sergio Santos. "Ok, você é a maior e mais linda", disse André Nicolau. "Agora ta mais Iza que nunca!!! Deusa", exaltou Samara Felippo. "Mulher deixe de ser perfeita", destacou uma seguidora. "Bom te ver farreando, faz mais", comentou outra. "Linda, gata, gostosa! Te amo e amo te ver feliz", comentou mais uma fã. "Toda gostosonaaaaaa", falou mais uma.

Iza deixa o posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense

A cantora IZA não será a rainha de bateria da escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2023. Recentemente, a agremiação anunciou que o reinado da artista à frente da bateria chegou ao fim. Em um comunicado divulgado na conta oficial da Imperatriz no Instagram, a escola Grupo Especial do Carnaval afirmou que o rompimento se deve à "incompatibilidade da agenda" da cantora e que a decisão foi em comum acordo.

A Imperatriz irá se reunir com a diretoria para escolher a substituta da artista. "O G.R.E.S. Imperatriz Leopoldinense e a Iza informam que a cantora não seguirá como Rainha de Bateria da escola para o Carnaval de 2023", iniciaram. "A decisão foi tomada devido à incompatibilidade de agenda da Iza com os compromissos da escola. Ambas entendem que a relação de uma das principais representatividades femininas da agremiação carece de uma conexão ainda mais forte com a instituição, os ritmistas e, principalmente, a comunidade, a mais importante força motriz de uma escola de samba e infelizmente, os outros compromissos da cantora no momento não permitem que isso aconteça agora. A Imperatriz e Iza agradecem a parceria firmada desde 2020 e desejam sucesso mútuo", dizia o texto.

