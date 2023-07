Carol Dias e Kaká celebram 5 meses da filha caçula com festa luxuosa

Carol Dias e Kaká organizam festinha luxuosa para comemorar os 5 meses da herdeira mais nova, Sarah

Na última segunda-feira, 17, a influenciadora digital e modelo Carol Dias derreteu seus seguidores nas redes sociais ao celebrar a chegada dos cinco meses de sua filha mais nova. A esposa do ex-jogador de futebol Kaká compartilhou todos os detalhes da festinha luxuosa organizada para comemorar a vida da pequena Sarah.

Em seu stories do Instagram, a modelo abriu o álbum do mesversário da bebê, que teve como tema a princesa da Disney Mulan. Além de docinhos temáticos, a decoração contou com uma boneca do desenho e muitas flores de cerejeiras dispostas nas mesas de acrílico. A festinha também ganhou um painel personalizado em LED com o nome da bebê.

Carol Dias celebra 5 meses da filha caçula com Kaká - Reprodução/Instagram

Para concluir a fofura, Carol compartilhou um clique da pequena vestida como a princesa chinesa. Na legenda, a influenciadora foi discreta e elogiou a equipe responsável por organizar o evento: “Mais um mês perfeito”, ela escrevey. Mas essa não foi a primeira festinha da bebê! Sarah também já ganhou outras celebrações de temáticas de princesas como Ariel e Branca de Neve:

Além da bebê, a influenciadora e o jogador são pais de Esther, que tem dois aninhos. Vale lembrar que o ex-atleta também é pai de Luca, que tem 15 anos, e Isabella, que tem 12. As crianças são fruto do antigo relacionamento com a influenciadora digital e empresária Carol Celico.

Esposa de Kaká encanta ao surgir com as duas filhas do casal:

A influenciadora digital Carol Dias, esposa do ex-jogador de futebol Kaká, encheu seu feed de amor na última terça-feira, 27, ao publicar um lindo registro em que aparece coladinha com as duas filhas do casal, Sarah e Esther. Os seguidores da loira, inclusive, ficaram impressionados com as semelhanças entre mãe e filhas. Confira o clique!