Irmã de Luísa Sonza, Sofia Gerloff comemora aniversário em festa estilosa

Sofia Gerloff, irmã mais nova de Luísa Sonza, comemorou seus 11 anos em grande estilo! Confira os registros da comemoração

Sofia Gerloff, irmã de Luísa Sonza, completou 11 anos em uma festa cheia de estilo realizada em Porto Alegre, onde mora com a mãe, Eliane Gerloff. Por meio das redes sociais, ela mostrou os momentos da celebração nesta quarta-feira, 24.

Com um look todo rosa com mangas esvoaçantes, a pequena posou para fotos e recebeu os amigos para a comemoração. Em outro momento, Sofia surgiu com uma blusa rosa e uma calca jeans, mostrando mais uma vez sua autenticidade nos looks! Luisa também esteve na festa ao lado da família.

Confira os registros:

Recentemente, Gerloff desabafou sobre a pressão dos fãs da irmã que pedem insistentemente que ela grave vídeos. "Eu sou obrigada a cantar música? Se eu não quero cantar música, gente, não canto. Como eu disse em todos os meus vídeos e lives. As pessoas não entendem, acham que eu não gosto da minha irmã. Eu a amo. Mas saí até em site de fofoca por recusar cantar uma música dela. Eu não sou a Luísa, sou a irmã dela. Não falem comigo como se eu fosse uma pessoa que respondesse coisas por ela. Perguntem coisas sobre mim, afinal o Instagram é meu", esbravejou Sofia.

Luísa Sonza publica foto do novo namorado curtindo viagem pela Alemanha

Apaixonada! Após assumir seu romance com Luís Ribeirinho, a cantora Luísa Sonza publicou cliques dele em março deste ano, enquanto curte suas férias ao lado do amado em uma viagem à Munique, na Alemanha.

Luís Ribeirinho tem 29 anos e é natural de Portugal. Formado em medicina, ele faz residência em cirurgia plástica na cidade de Munique, na Alemanha. Luísa Sonza e o medico fizeram sua primeira aparição pública no meio de março ao aparecerem de mãos dadas em um evento em São Paulo. Segundo o colunista Leo Dias, os dois passaram o réveillon juntos e estão vivendo um romance há alguns meses.

Ela não assumia um relacionamento desde que se separou de Chico Moedas em 2023, logo após descobrir uma traição do influenciador digital. Anteriormente, a cantora também já foi casada com o humorista Whindersson Nunes.