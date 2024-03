Luísa Sonza publica foto do novo namorado curtindo viagem pela Alemanha

Em suas redes sociais, Luísa Sonza compartilha momento de descanso em férias na Europa; a cantora e Luís Ribeirinho estão oficialmente juntos

Apaixonada! Após assumir seu romance com Luís Ribeirinho, a cantora Luísa Sonza publicou cliques dele nesta sexta-feira, 29, enquanto curte suas férias ao lado do amado em uma viagem à Munique, na Alemanha.

Luís Ribeirinho tem 29 anos e é natural de Portugal. Formado em medicina, ele faz residência em cirurgia plástica na cidade de Munique, na Alemanha. Luísa Sonza e o medico fizeram sua primeira aparição pública no meio de março ao aparecerem de mãos dadas em um evento em São Paulo. Segundo o colunista Leo Dias, os dois passaram o réveillon juntos e estão vivendo um romance há alguns meses.

Ela não assumia um relacionamento desde que se separou de Chico Moedas em 2023, logo após descobrir uma traição do influenciador digital. Anteriormente, a cantora também já foi casada com o humorista Whindersson Nunes.

Luísa Sonza recorda exposição em programa de Ana Maria Braga

Luísa Sonza abriu o coração e comentou sobre o dia em que expôs ao vivo uma traição no programa 'Mais Você', da Globo, em 2023. Na ocasião, a artista revelou publicamente que havia terminado seu relacionamento de quatro meses com Chico Veiga, mais conhecido como Chico Moedas.

Em entrevista a Billboard Brasil, a loira afirmou que não se arrepende do episódio envolvendo sua vida pessoal. "Se puder voltar na Ana Maria Braga e contar mais umas coisas, eu volto e falo", garantiu a dona do hit 'Sentadona', logo após sua apresentação no festival de música Lollapalooza Brasil.

Apesar de se tratar de um momento delicado e dolorido, Luísa revelou que se diverte com os memes feitos pelo público. "Hoje eu penso ‘meu Deus, que surto coletivo. Eu na Ana Maria Braga…", se divertiu a famosa, reforçando que não se arrepende de ter exposto a traição do ex-companheiro em seu namoro.

"Se eu puder voltar, eu volto e falo, porque eu não gosto de gente mau-caráter. Me incomoda. Se você for uma grossa comigo, eu vou falar assim: 'É uma grossa'. Ela é algo. Uma pessoa que finge ser o que não é, eu adoro desmascarar esse tipo de gente", concluiu Luísa Sonza.