Luísa Sonza recorda exposição em programa de Ana Maria Braga: 'Se puder, volto'

Sincera, a cantora Luísa Sonza negou que tenha se arrependido de expor ao vivo a traição do ex-namorado, Chico Moedas, no programa 'Mais Você'

A cantora Luísa Sonza abriu o coração e comentou sobre o dia em que expôs ao vivo uma traição no programa 'Mais Você', da Globo, em 2023. Na ocasião, a artista revelou publicamente que havia terminado seu relacionamento de quatro meses com Chico Veiga, mais conhecido como Chico Moedas.

Em entrevista a Billboard Brasil, a loira afirmou que não se arrepende do episódio envolvendo sua vida pessoal. "Se puder voltar na Ana Maria Braga e contar mais umas coisas, eu volto e falo", garantiu a dona do hit 'Sentadona', logo após sua apresentação no festival de música Lollapalooza Brasil.

Apesar de se tratar de um momento delicado e dolorido, Luísa revelou que se diverte com os memes feitos pelo público. "Hoje eu penso ‘meu Deus, que surto coletivo. Eu na Ana Maria Braga…", se divertiu a famosa, reforçando que não se arrepende de ter exposto a traição do ex-companheiro em seu namoro.

"Se eu puder voltar, eu volto e falo, porque eu não gosto de gente mau-caráter. Me incomoda. Se você for uma grossa comigo, eu vou falar assim: 'É uma grossa'. Ela é algo. Uma pessoa que finge ser o que não é, eu adoro desmascarar esse tipo de gente", concluiu Luísa Sonza.

Vale lembrar que, recentemente, ela foi fotografada com o novo namorado, o médico português Luís Ribeirinho. O novo casal chegou de mãos dadas e abraçados no Parque Burle Marx, local onde a cantora realizou um show surpresa aos fãs.

Luísa Sonza revela motivo de 'esconder' namoro polêmico no exterior

A cantora Luísa Sonza abriu o jogo e decidiu falar sobre os comentários que tem recebido a respeito da versão em inglês da música "Chico". Isso porque, ao traduzir a letra da canção para outro idioma, a artista optou por excluir o nome do ex-namorado, substituindo apenas por "baby".

Em suas redes sociais, Luísa esclareceu aos fãs que a polêmica em torno da música não é conhecida no exterior. Ao longo de sua explicação, ela ainda pediu para que o público não espalhasse detalhes de sua antiga relação com Chico Veiga, mais conhecido como Chico Moedas.

"Gente, vocês estão aí falando: 'Luísa, pelo amor de Deus. Você vai lançar 'Chico' em inglês e ninguém sabe da polêmica. Gente, graças a Deus. Graças a Deus, porque aqui fica a imagem 'clean' [limpa], entendeu? Eu estou começando do zero aqui. Entende? Aqui eu sou uma nova mulher. Existe apenas uma garota com uma música romântica", declarou a cantora.

E completou: "E tratem de não contar para os gringos isso, deixa baixo, vamos deixar entre a gente. Apenas uma música de amor, entendeu?". Na sequência, Luísa Sonza explicou um segundo motivo para decidir "abafar" sua história com o ex em outros países. Confira!