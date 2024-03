Casimiro reage à versão em inglês de 'Chico' e manda recado para ex de Luisa Sonza

Casimiro reage ao vivo à nova versão em inglês da música 'Chico', de Luísa Sonza, e manda recado para seu amigo e ex da cantora, Chico Moedas

Na última quinta-feira, 8, a cantora Luísa Sonza lançou a versão em inglês de sua canção de sucesso, 'Chico', lançada em homenagem a seu ex-namorado Chico Moedas, com quem ela terminou após assumir ter sido traída publicamente em setembro do ano passado. Após o lançamento, o streamer Casimiro, amigo de Chico, reagiu à música ao vivo e mandou um recado ao ex da artista.

Em uma live durante a madrugada desta sexta-feira, 8, Cazé, como foi apelidado, colocou a canção para tocar e confessou que gosta dela. "Já que hoje é dia da polêmica, eu vou ouvir agora. Eu vou ouvir, a música é boa. Vamos falar a verdade, entre nós, a música é boa. Acabou virando um trauma porque o rapaz errou. Mas não tem jeito, a música é boa", disse o criador de conteúdo.

Casimiro se surpreendeu com a mudança da letra, já que a palavra 'Chico' foi substituída por 'Baby' após as polêmicas com Moedas. Com isso, o streamer fez questão de dar um novo apelido para o amigo. "Ele virou 'Baby', mané. O que ele vai virar o Baby da galera é maluquice agora. É o Baby Coin! Vai ser todo dia, vou mandar agora", disse Cazé, que logo enviou uma mensagem de texto ao amigo.

Confira o vídeo:

o Caze no dia dele mais tranquilo, sendo o karma do chico kkkkkkkkkkkk, "baby coin" pic.twitter.com/GN4ERjzDBV — Vic. (@vicomente) March 8, 2024

O polêmico término entre Luísa Sonza e Chico Moedas

A cantora Luísa Sonza e o influenciador digital e investidor Chico Moedas foram conectados pela primeira vez em julho de 2023, pouco antes do lançamento do terceiro álbum da artista, Escândalo Íntimo. Entre as canções do disco estava 'Chico', uma homenagem ao seu então namorado que imediatamente fez sucesso entre o público.

O romance, no entanto, durou pouco. Um mês após o lançamento do álbum, Luísa Sonza anunciou seu término de Chico Moedas ao vivo no programa Mais Você, de Ana Maria Braga. Em sua participação na atração da Globo, ela revelou que havia sido traída pelo namorado em carta aberta.