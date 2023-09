Ao vivo, Luisa Sonza anuncia fim de namoro e diz que foi traída por Chico Veiga

Ao vivo no programa Mais Você, Luisa Sonza revela que foi traída e terminou namoro com Chico, para quem escreveu música romântica

A cantora Luisa Sonza surpreendeu os telespectadores do programa Mais Você, de Ana Maria Braga, ao anunciar nesta quarta-feira, 20, o fim do namoro com o influenciador Chico Veiga. Ela fez a revelação ao ler um texto sobre traição ao vivo.

Após uma longa conversa sobre a carreira da cantora, ela foi encorajada por Ana Maria Braga a ler um texto que escreveu nos últimos dias após terminar seu namoro.. "Não estava programado eu mostrar esse texto. Ela pediu e obviamente eu não poderia negar. Esse texto não é sobre mim, é muito mais sobre tudo que eu vi desde criança e o lugar que pega em mim. Não é um ato isolado, é algo que a gente vê se repetindo”, começou ela.

Luisa Sonza então relatou detalhes sobre a dor de ser traída . "É insuportável que a traição, a quebra de combinado, zelo, cuidado, continua sendo normalizado. Só quem já foi traído sabe”, disse ela, e completou: "A traição faz você se invalidar, se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa, é uma dor impossível de se justificar. Quando você é traída até s questiona da sua capacidade de discernimento”.

Por fim, ela refletiu sobre os homens traírem as mulheres há várias gerações. "Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. Hoje eu quebro o ciclo pela minha mãe, pelas minhas tias e todas as mulheres que eu vi sendo traídas. Hoje eu escolho mesmo que me doa, mesmo que eu não queira, eu não vou te proteger. Naquela noite, naquele bar, você não me protegeu. Hoje eu te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”, finalizou.

Luisa Sonza e Chico Veiga, o Chico Moedas, estavam juntos desde julho, quando assumiram publicamente o namoro trocando declarações apaixonadas nas redes sociais.

Veja o texto completo que Luisa Sonza leu no Mais Você:

"É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe da dor que se sente, a dor que desencarreta e desencadeia o que eles chama de erro pontual. Da autoestima destruída, da dúvida que causa. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de se explicar, é uma quebra na confiança no próximo, é o medo de acreditar nas pessoas, é um sonho destruído, é toda a sua entrega, todo o seu zelo, cuidado, amor, jogado fora. Intensa demais? Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento em um banheiro sujo de um bar. De resto é só amor, paixão, admiração, respeito, entrega. Quando você é traída, até se questiona da sua capacidade de discernimento por ter acredito e caído na mentira que, ainda, geralmente, vem não só antes como depois da traição. Como se a traição já não bastasse. Nos colocam como loucas, dão risada da nossa intuição, literalmente falam que a realidade é um detalhe para você. Invalidando tudo o que a gente pensa acredita, vê, tudo o que é real. Nos atacam sem parar, como se não fossemos nada".

"Mentem olhando no olho, como se fossemos uma ameba, que cai em qualquer coisa que eles possam dizer, a verdade é que eles acreditam em tudo isso. Eles acreditam que somos burras, frágeis, fáceis de convencer, manipular, que o mundo é deles e eles podem tudo, que nada é grave. Sabe como é, homem é assim. Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. Hoje você não vai vencer. Hoje eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias, e por todas as mulheres que eu vi a minha vida inteira sendo traídas e não tinham muitas vezes nem para onde ir e acabando por ter que ficar com o traidor dentro de casa. Hoje eu escolho, mesmo que me doa, mesmo que por vez eu não queira, mesmo ainda te amando, hoje eu me protejo, e não vou te proteger. Mesmo que eu queira, porque você naquela noite, naquele bar, não me protegeu. Mesmo que eu quisesse, hoje eu te dou um adeus por mim e por todas nós. E antes de ir, eu quero te responder que escolher não estar mais com você não é viver o amargor ao invés do amor como você me disse. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você", finalizou.

View this post on Instagram A post shared by Gina Indelicada (@ginaindelicada)

Namoro de Luisa Sonza e Chico estava em crise

Há poucos dias, os rumores de crise no namoro de Luisa Sonza e Chico começaram a circular pela internet. De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do UOL, os dois estariam brigando muito, atitude que estaria prejudicando a artista em sua vida profissional que está bombando após o lançamento de seu novo álbum.

O jornalista afirma que ele é muito discreto e tímido e não gostou do excesso de exposição de sua vida pessoal. Ele gostaria de seguir sua vida de anônimo - antes, ele era conhecido apenas em um círculo muito restrito e levava uma vida normal.