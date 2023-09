Brigas e excessos: Luisa Sonza enfrenta crise no relacionamento com Chico Veiga

Luisa Sonza enfrenta crise no relacionamento com Chico Veiga; veja a situação

A cantora Luisa Sonza está passando por uma crise no relacionamento com o influenciador Chico Veiga. Segundo as primeiras informações, o relacionamento entre os dois enfrenta um período turbulento.

De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do UOL, os dois estariam brigando muito, atitude que estaria prejudicando a artista em sua vida profissional que está bombando após o lançamento de seu novo álbum.

O jornalista afirma que ele é muito discreto e tímido e não gostou do excesso de exposição de sua vida pessoal. Ele gostaria de seguir sua vida de anônimo - antes, ele era conhecido apenas em um círculo muito restrito e levava uma vida normal.

Na última semana, Casimiro Miguelcontou que a artista deu um "ultimato" e pediu que Chico Moedas parasse o uso do cigarro. “Chico Moedas parou. Parou oficial. A Luísa Moedas deu um ultimato. Ficou de otário ele, tomou uma prensa. Ficou f*dido. Não pode mais fazer fumaça, não”, Casimiro denunciou o ultimato inusitado: “Ela não falou que não pode, mas deve ter falado tipo assim: ‘Dá uma segurada’. Ele segurou”, Cazé explicou durante a live.

Vale lembrar que durante uma participação recente no programa da Globo ‘Altas Horas’, Luísa revelou detalhes sobre o relacionamento: “Fui fazer o álbum em Los Angeles e tinha acabado de conhecê-lo. (…) A gente se conhecia, fazia menos de um mês. Eu conheci ele no TikTok”, disse a cantora, que já foi casada com o humorista Whindersson Nunes e se relacionou com o cantor Vitão.

Irmã caçula de Luísa Sonza desabafa sobre comparações

Luísa Sonza está feliz da vida com o novo namoro e o sucesso de seu novo álbum, mas sua irmãzinha, Sofia Gerloff veio a público para fazer um desabafo sobre uma situação delicada. Com vídeos sincerões compartilhados nos stories do Instagram, a pequena abriu o jogo sobre a polêmica onde ela se negou a cantar uma música da irmã e reprovou as comparações entre elas.