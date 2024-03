Luísa Sonza rebate crítica de repórter ao vivo antes de show: "Você vai ver"

Atração do Lollapalooza, Luísa Sonza rebate crítica de repórter ao vivo em entrevista antes de subir aos palcos do festival; confira!

A cantora Luísa Sonza deu o que falar nesta sexta-feira, 22. A artista é atração do Lollapalooza Brasil 2024 e deixou um climão em entrevista ao Globoplay antes de subir aos palcos do festival de música em São Paulo. Isso porque ela respondeu à crítica de um repórter ao vivo.

A loira, que está em turnê com seu álbum Escândalo Íntimo, estava se preparando para sua apresentação quando foi parada pelo repórter Guilherme Guedes para uma entrevista. Ao ser abordada, Luísa lembrou de uma crítica feita pelo jornalista em sua apresentação com Demi Lovato no festival The Town, em setembro de 2023.

"É isso ai... ela que está na turnê do Escândalo Íntimo", disse Guilherme, que logo chamou atenção da cantora. "Ah, foi você que falou que eu gritava? Ele falou que eu e a Demi gritava", explicou Luísa para as câmeras, relembrando sua apresentação da música Penhasco 2, sua colaboração com Lovato.

Em seguida, Sonza usou seu tom brincalhão e respondeu à crítica do repórter. "Você vai ver eu gritando muito mais ainda", disse a artista, que logo se retirou para subir ao palco do Lollapalooza. "Tá bom... Combinado", respondeu ele, levando tudo na brincadeira.

Confira o vídeo:

Luísa Sonza: “Foi você que falou que eu gritava? Ele falou que eu e a Demi só gritava. Você vai ver eu gritando muito mais ainda”. #LollaBR#LuisaSonzaNoMultishowpic.twitter.com/syQHvDffEZ — BCharts (@bchartsnet) March 22, 2024

Luísa Sonza surge agarradinha com novo namorado

Poucos dias antes de subir aos palcos do Lollapalooza, Luísa Sonza assumiu um novo romance ao público. No último dia 17, a cantora apareceu em um evento em São Paulo ao lado de seu namorado, o médico português Luís Ribeirinho.

Na quarta-feira, 20, a artista publicou a primeira foto do casal nas redes sociais e encantou seus seguidores. Os dois surgiram agarradinhos enquanto aproveitavam um momento de descanso para se refrescar na piscina. "Pausa no trabalho muito necessária", escreveu ele na legenda da foto.

Ela não assumia um relacionamento desde que se separou de Chico Moedas em 2023, logo após descobrir uma traição do influenciador digital. Anteriormente, a cantora também já foi casada com o humorista Whindersson Nunes.

Clique aqui e confira a foto!