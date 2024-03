Luísa Sonza surge agarradinha com novo namorado em dia de piscina

Em suas redes sociais, Luísa Sonza compartilha momento de descanso e surge agarradinha com seu novo namorado curtindo um dia de piscina; veja!

A cantora Luísa Sonza está amando novamente e faz questão de mostrar isso aos seus seguidores. Em suas redes sociais nesta quarta-feira, 20, a artista publicou sua primeira foto ao lado de seu novo namorado, o médico português Luís Ribeirinho.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Luísa repostou um clique feito por seu novo affair. Os dois surgiram agarradinhos enquanto aproveitavam um momento de descanso para se refrescar na piscina. "Pausa no trabalho muito necessária", escreveu ele na legenda da foto.

Foto: Reprodução / Instagram

Luísa Sonza e Luís Ribeirinho fizeram sua primeira aparição pública no último domingo, 17, ao aparecerem de mãos dadas em um evento em São Paulo. Segundo o colunista Leo Dias, os dois passaram o réveillon juntos e estão vivendo um romance há alguns meses.

Ela não assumia um relacionamento desde que se separou de Chico Moedas em 2023, logo após descobrir uma traição do influenciador digital. Anteriormente, a cantora também já foi casada com o humorista Whindersson Nunes.

Luísa Sonza revela motivo de 'esconder' polêmica no exterior com 'Chico' em inglês

No último dia 11, Luísa Sonza decidiu falar sobre os comentários que tem recebido da versão em inglês de sua música 'Chico'. Na tradução da letra da canção, a cantora optou por substituir o nome de seu ex-namorado, Chico Moedas, por "baby".

Em suas redes sociais, Luísa esclareceu aos fãs que a polêmica em torno da música não é conhecida no exterior. Ao longo de sua explicação, ela ainda pediu para que o público não espalhasse detalhes de sua antiga relação.

"Gente, vocês estão aí falando: 'Luísa, pelo amor de Deus. Você vai lançar 'Chico' em inglês e ninguém sabe da polêmica. Gente, graças a Deus. Graças a Deus, porque aqui fica a imagem 'clean' [limpa], entendeu? Eu estou começando do zero aqui. Entende? Aqui eu sou uma nova mulher. Existe apenas uma garota com uma música romântica", declarou a cantora.

E completou: "E tratem de não contar para os gringos isso, deixa baixo, vamos deixar entre a gente. Apenas uma música de amor, entendeu?". Na sequência, Luísa Sonza explicou um segundo motivo para decidir "abafar" sua história com o ex em outros países. "Não vamos dar também mais fama pra gente que não merece, né? Porque agora eu estou nessa, né? Eu fico dando fama pra gente podre", concluiu ela.