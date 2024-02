Carol Dias e Kaká comemoram aniversário da filha caçula com festa intimista

Sarah, a filha caçula de Carol Dias e Kaká completou seu primeiro ano de vida, e os papais comemoraram com um festa simples

Carol Dias e Kaká realizaram uma festinha intimista para comemorar o primeiro aniversário da filha caçula, Sarah. Nas redes sociais, o casal mostrou a família reunida para celebrar a data especial.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a aniversariante surge usando um vestido vermelho, enquanto sopra as velinhas ao lado dos irmãos, Esther, de 3 anos, e Luca, de 14. Ao dividir o momento com os seguidores, a modelo se declarou para a herdeira.

"1 ano da nossa Sarinha, Sarah, princesa do Senhor, nossa caçulinha que chegou chegando, pequenininha e cheia de personalidade, feliz, sorridente, que nos trouxe muita agitação e alegria! Ela é uma benção maravilhosa! Que o Senhor abençoe e ilumine seu caminho por toda sua vida! Nós te amamamos infinito e estaremos sempre aqui para você", escreveu ela na legenda.

Os fãs parabenizaram a menina nos comentários. "Sarinha é uma criança muito linda! Feliz aniversário, princesa", disse uma seguidora. "Princesa, linda. Que Papai do céu guie sempre os seus passos! Parabéns", escreveu outra. "Feliz vida princesa. Deus abençoe grandemente sua vida sempre", falou uma fã. "Desejo a Sarah um feliz aniversário, muitos anos de vida, muita mas muita saúde e que Deus abençoe e proteja sempre ela e sua família!!!", comentou mais uma.

Vale lembrar que Kaká também é pai de Isabella, de 12 anos. A menina e Luca são frutos do antigo casamento do ex-jogador de futebol com a empresária Carol Celico.

Confira a publicação:

