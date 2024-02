Esposa de Kaká celebra resultado de explante de silicone: ‘Estavam esparramados’

Mulher de Kaká, Carol Batista Leite justifica decisão e celebra resultado da retirada de suas próteses de silicone nos seios

Na noite da última quarta-feira, 7, a influenciadora digital Carol Batista Leite, também conhecida como Carol Dias, usou suas redes sociais para compartilhar detalhes sobre o resultado de seu explante de silicone. A esposa do jogador de futebol Kaká ainda abriu o coração sobre sua decisão de remover as próteses dos seios e explicou o que mudou depois da cirurgia.

Através de uma caixinha de perguntas nos stories de seu perfil oficial no Instagram, Carol respondeu a pergunta de uma seguidora, que perguntou o motivo por trás do explante. Sincera, a influenciadora explicou que estava insatisfeita com o resultado do procedimento estético, já que seus seios ‘estavam totalmente esparramados’.

“De pé não dava para ver tanto, mas deitada ele ia para as laterais, sabe? Entrando nas axilas, eu estava com excesso de pele”, disse a loira, que é mãe de duas meninas, as pequenas Esther, que tem três aninhos e Sarah, que está prestes a completar seu primeiro ano de vida. As herdeiras são frutos do relacionamento com o jogador.

Na sequência, a esposa de Kaká explicou que recebeu duas alternativas ao optar pela cirurgia: “Tirar a prótese e esperar os seios irem voltando para o lugar, com o tempo, deixando o próprio corpo a trabalhar nisso e ver o resultado. Depois, decidir se permaneço sem ou se coloco uma prótese menor”, ela explicou a primeira opção.

“Ou tirar e já colocar uma prótese nova no mesmo dia, mas retirar o excesso de pele através de uma nova cicatriz na vertical, e ficar com a cicatriz 'T'. Escolhi a opção 1”, disse a influenciadora, que não se arrepende do procedimento: “Valeu a pena sim, eu não queria de jeito nenhum a cicatriz ‘T’, pois já vi e não achei muito legal”, ela explicou.

Carol Batista Leite passou por cirurgia para retirada do silicone - Reprodução/Instagram

Por fim, Carol contou que está pronta para passar por outra cirurgia e colocar novos implantes nos seios: “Porém, agora que minha pele já firmou e reduziu, vou colocar em breve uma prótese menor”, ela entregou seus planos futuros ao dividir alguns registros discretos em que aparece sem o silicone no fundo da caixinha de perguntas.

Vale mencionar que a influenciadora costuma manter discrição sobre o resultado cirurgia, mas já chegou a mostrar detalhes do explante, com fotos em viagens à praia e roupas mais decotadas. Além disso, quando passou pelo procedimento em agosto do ano passado, Carol dividiu os bastidores da operação em um vídeo:

