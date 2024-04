Schynaider Moura, ex de João Silva, comemora aniversário da filha mais velha

A modelo Schynaider Moura, ex de João Silva, prestou uma comovente homenagem para a filha, Anne Marie, que completou 15 anos

Schynaider Moura, ex-namorada de João Silva, o filho do Faustão, usou as redes sociais para comemorar o aniversário da filha, Anne Marie. A menina, fruto de seu relacionamento com o empresário Mário Bernardo Garnero, completou 15 anos nesta terça-feira, 23.

No feed do Instagram, a modelo compartilhou vários registros da herdeira e falou sobre a chegada dela ao mundo. "Começando esse post com um Wow! Hoje você completa 15 anos! Meu Deus! Que o tempo passou e eu não vi passar tão rápido assim!!", começou.

"Há exatos 15 anos atrás eu fui presenteada com a sua existência, você nasceu exatamente às 10:11am, de quase 42 semanas completas, o que já estávamos todos preocupados, e iríamos fazer indução ao parto, mesmo checando todos os dias, você estava tranquila no quentinho da minha barriga, eu já não aguentava mais de ansiedade, e você já me ensinando que não temos o controle de nada, e tudo tem o seu momento certo", relatou.

Em seguida, Schynaider falou sobre os aprendizados que elas dividiram nesses 15 anos, e sobre o transplante cardíaco que a menina passou. "Anne, minha primogênita, difícil botar em palavras esses últimos 15 anos que dividimos nessa existência, e tudo que ainda há por vir! Quantas transformações, quanta força e coragem naquele hospital esperando por um transplante… Minha guerreira, você me ensina todos os dias a ser mãe, a ser melhor do que ontem... temos uma ligação além de mãe e filha… nossas conversas são engraçadas, somos mãe/amigas, eu respeito seus limites, e você claramente entende meus anseios, estou longe de ser perfeita, mas você me acolhe nas minhas imperfeições e me traz para o mundo da realidade."

"O que seria da minha vida sem você? Não consigo nem imaginar… pois acredito que nada teria sentido, e eu estaria longe de ser a mulher que sou hoje, ontem esperamos dar meia-noite, pois queria ser a primeira a te dar os parabéns nesse novo ciclo, contamos os segundos e celebramos, com lágrimas de emoção, e são nesses momentos simples, nessas trocas tão genuínas, que a vida passa como um filme… e que tudo faz sentindo… e eu me dou conta que tenho absolutamente tudo o que eu preciso! Gratidão e obrigada por me escolher nessa vida como sua mãe! Te amo infinito! Happy Birthday Anne Marie", finalizou.

Além de Anne Marie, Schynaider e Mário Bernardo Garnero também são pais de Elle Marie e Gioe Marie.

João Silva fala de relação com ex, Schynaider Moura

O ano de 2023 foi uma verdadeira montanha-russa de sensações para João Silva. Além de passar a comandar seu próprio programa na Band e lidar com o transplante de coração do pai, Fausto Silva, o apresentador também terminou o namoro com Schinayder Moura .

"É engraçado, porque terminei de uma forma muito boa com a Schynaider. Ela é uma pessoa que vou amar pelo resto da minha vida", diz João Silva, em entrevista à CARAS Brasil. "Tenho carinho e gratidão, ela foi muito importante para mim", garantiu. Saiba mais!