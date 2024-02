João Silva fala de relação com ex, Schynaider Moura: 'Amar pelo resto da minha vida'

Em entrevista à Revista CARAS, João Silva abriu o jogo sobre o término e ainda contou o que o atrai em um relacionamento amoroso

O ano de 2023 foi uma verdadeira montanha-russa de sensações para João Silva (19). Além de passar a comandar seu próprio programa na Band e lidar com o transplante de coração do pai, Fausto Silva (73), o apresentador também terminou o namoro com Schinayder Moura (35).

"É engraçado, porque terminei de uma forma muito boa com a Schynaider. Ela é uma pessoa que vou amar pelo resto da minha vida", diz João Silva, em entrevista à CARAS Brasil. "Tenho carinho e gratidão, ela foi muito importante para mim."

Os dois assumiram o relacionamento em 2021, e terminaram o namoro em novembro do ano passado, após quase dois anos. O comunicador diz que acabaram vivendo momentos diferentes, com formas distintas de pensar. Apesar disso, o término aconteceu com respeito e carinho.

Agora solteiro, ele diz que gosta de pessoas com bom humor e personalidade —e assegura que foi justamente nesse aspecto em que se deu bem com a modelo. João ainda comenta que sempre foi tido como mais maduro do que sua idade, e que já chegou a sair com amigos do pai.

"Sempre tive o espírito velho, na forma de ser, nos relacionamentos, nas amizades. Vou para o bar com alguns amigos do meu pai e ele, inclusive, brinca que eu roubei os amigos dele", diz. "Tenho amigos na faixa dos 25, 30 anos, e uma turma mais velha, na faixa dos 40, 50."

"Ainda assim, não sei se isso é maturidade. Para mim, maturidade é o cara de 20 anos que banca uma família inteira e, no meu caso, é mais o espírito mesmo", completa o apresentador, que neste ano segue no comando do Programa do João.

