Filho de Faustão, João Silva entrega futuro de seu primeiro programa solo: 'Saudosismo'

Em entrevista à CARAS Brasil, João Silva também exaltou o show de estreia de sua irmã, Lara, primogênita de Faustão

No comando de seu primeiro programa solo, João Guilherme Silva (19) não esconde a empolgação em se conectar com o público. Em conversa com a CARAS Brasil durante o show de lançamento da carreira musical de sua irmã, LARA (25), o filho de Faustão (73) entrega o futuro da atração.

"Meu maior desejo é o saudosismo da televisão, alimentar essa galera que tem saudade dos anos 1990 e anos 2000", conta ele, sobre o Programa do João, atração que assumiu a apresentação após o fim de Faustão na Band , em que auxiliava o pai no comando.

"Estamos trocando os pneus com o carro em movimento. Ano que vem, cada vez mais a gente chega mais perto da personalidade do programa. Por enquanto, em termos de audiência e carinho da galera está muito bom, estou muito animado. Está sendo bem melhor [do que eu esperava]."

João foi uma das celebridades que aproveitou a noite desta quarta-feira, 22, para prestigiar o show de lançamento de sua irmã no Blue Note, em São Paulo. Ainda durante a conversa, ele conta que cantar MPB é o forte de sua irmã, apesar da versatilidade.

O apresentador destaca que sabia das aulas que a irmã fazia, porém, não imaginava que ela levaria a paixão pela música como carreira. "Acho muito bacana ela ter estudado e se preparado muito, mostra como ela é perfeccionista e ela arrebenta. Quem conseguiu acompanhar o último Faustão na Band viu."

Apesar de não ter aconselhado a irmã, ele assegura que a apoia e admira. "Estou sempre na torcida. Acaba que as duas agendas estão muito cheias, quando estamos juntos não queremos conversar sobre música nem televisão, queremos conversar, dar risada e estar juntos como irmãos."

