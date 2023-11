Filha de Faustão é prestigiada por namorado, mãe, irmãos e madrasta em show

Cantora Lara Silva, filha de Faustão, faz show e é prestigiada por seu eleito e familiares; veja

A filha de Faustão, Lara Silva, foi prestigiada por amigos e familiares nesta quarta-feira, 22, ao fazer um show em São Paulo. Meses após anunciar sua carreira como cantora no último programa de seu pai na Band, a jovem vem seguindo a carreira musical.

Na apresentação, Lara recebeu pessoas muito queridas e entre os convidados estavam seus irmãos, João Silva e Rodrigo Silva, e a mãe deles, a esposa atual de Fausto Silva, Luciana Cardoso. A ex-esposa do apresentador, a mãe da artista, Magda Colares, claro que esteve no local.

Além deles, o namorado da herdeira do ex-comunicador da Globo, Julinho Casares, também prestigiou o evento da cantora.

Em agosto deste, após se apresentar pela primeira vez em público no último Faustão na Band, Lara Silva abriu sua rede social para começar a divulgar seu trabalho como cantora. A jovem é fruto do antigo relacionamento do apresentador com a artista plástica Magda Colares.

Faustão e Magda foram casados por 10 anos e se separaram no início dos anos 2000. Além de Lara, ele é pai de João Guilherme Silva e Rodrigo, da relação atual com Luciana Cardoso.

Leia também:Filha de Faustão, Lara recorda conselhos do pai ao estrear carreira musical: 'Coragem'

Veja as fotos da família de Faustão:

João Silva, Lara Silva e Rodrigo Silva

João Silva, Luciana Cardoso, Lara Silva, Julinho Casares e Rodrigo Silva

Magda Colares e Lara Silva

Julinho Casares e Lara Silva

Fotos: Van Campos/Agnews

Faustão se despede da Band com os três filhos

O apresentador Faustão se despediu oficialmente da Band depois de encerrar o contrato. A última edição do programa Faustão na Band foi exibida na TV e contou com um momento icônico do comunicador com seus três filhos, Lara, João Guilherme e Rodrigo, no palco. No entanto, vale lembrar que a edição já estava gravada há algumas semanas. Isso porque, na data, Faustão estava internado em um hospital de São Paulo com insuficiência cardíaca.

Na última edição do programa Faustão na Band, o apresentador viveu um momento memorável ao lançar a sua filha mais velha, Lara, como cantora. Depois de crescer longe da mídia, a jovem de 25 anos decidiu seguir a carreira artística e gravou seu primeiro álbum. No palco do pai, ela deu um show com releituras de grandes sucessos e músicas autorais.

Com a presença da filha, Faustão ficou todo orgulhoso e brincou com ela. “Estreia da dona Lara! Nunca cantou na família. Durante 9, 10 anos, ela fez aulas. Fiquei sabendo que ela teve uma professora americana. Ela estava estudando, ela fazia jiu-jitsu. Achei que ela fosse seguir a carreira da mãe dela, que é premiada como artista plástica. E, de repente, quem fala dela para mim, o Simoninha”, disse ele.

Porém, Lara contou que sempre cantou nos encontros de amigos e família. “Eu sempre cantei. É mais dificil cantar para quem é mais próximo da gente”, contou ela.