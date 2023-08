Filhos de Faustão fazem homenagem emocionante ao pai em despedida da Band

Filhos de Faustão homenageiam o pai na exibição de seu último programa na Band

Nesta sexta-feira, 18, vai ao ar o último episódio do programa Faustão na Band. E em despedida de Fausto Silva da televisão, seu filho João Guilherme Silva compartilhou uma homenagem emocionante da despedida do pai.

Através de seu Instagram, João Guilherme compartilhou um trecho do programa, onde toda a equipe da produção se reuniu para falar aplaudir o apresentador. Emocionado, ele agradece pelo legado construído por Faustão.

"Pai, você já fez essa pergunta pra muita gente. Acho que alguém tinha que ter te feito essa pergunta. Hoje, você tá com 73 anos. 60 anos de profissão, olhando para trás e vendo tudo isso que você construiu. O que você tem a dizer?", perguntou o herdeiro de 19 anos.

"Quando eu falo aquela coisa de 'obrigado pela audiência e pela audiência', não é um jogo de palavras. É sério mesmo porque pô, tem que ter muita paciência pra aguentar a gente durante tanto tempo", respondeu Faustão. "É gratificante saber que você levou um pouco de alegria e informação pra essa galera toda aí."

Lara Silva, irmã de João Guilherme, também apareceu no programa para falar algumas palavras bonitas para o pai. "Acho que você não tem noção do quanto você é amado, do quanto você é querido. E eu só queria agradecer então poder fazer parte disso, por menor que seja, é uma honra pra mim, mesmo", disse ela em lágrimas.

Rodrigo Silva, outro filho do apresentador, também apareceu no vídeo da homenagem. "Além de pai, que é uma pessoa que você ama, você também é meu ídolo", disse ele, que logo ganhou um grande abraço do paizão.

Em seguida, o vídeo mostra uma salva de palmas da produção, que se despediu de Faustão com muita alegria. Vale lembrar que o apresentador está internado desde 5 de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein. Ele precisou ser hospitalizado para fazer um tratamento para insuficiência cardíaca.

Em nota, a equipe do hospital informou que o estado de saúde de Faustão é estável e que ele se encontra em cuidados intensivos. Há rumores de que ele também precisará passar por uma cirurgia no coração como parte do tratamento.