Faustão se despede da Band com os três filhos: 'Vida que segue'

Última edição do programa Faustão na Band é exibida na TV e conta com momento inédito de Faustão com os três filhos no palco. Saiba como foi!

Na noite desta sexta-feira, 18, o apresentador Faustão se despediu oficialmente da Band depois de encerrar o contrato. A última edição do programa Faustão na Band foi exibida na TV e contou com um momento icônico do comunicador com seus três filhos, Lara, João Guilherme e Rodrigo, no palco. No entanto, vale lembrar que a edição já estava gravada há algumas semanas. Isso porque, na data, Faustão está internado em um hospital de São Paulo com insuficiência cardíaca.

Na última edição do programa Faustão na Band, o apresentador viveu um momento memorável ao lançar a sua filha mais velha, Lara, como cantora. Depois de crescer longe da mídia, a jovem de 25 anos decidiu seguir a carreira artística e gravou seu primeiro álbum. No palco do pai, ela deu um show com releituras de grandes sucessos e músicas autorais.

Com a presença da filha, Faustão ficou todo orgulhoso e brincou com ela. “Estreia da dona Lara! Nunca cantou na família. Durante 9, 10 anos, ela fez aulas. Fiquei sabendo que ela teve uma professora americana. Ela estava estudando, ela fazia jiu-jitsu. Achei que ela fosse seguir a carreira da mãe dela, que é premiada como artista plástica. E, de repente, quem fala dela para mim, o Simoninha”, disse ele.

Porém, Lara contou que sempre cantou nos encontros de amigos e família. “Eu sempre cantei. É mais dificil cantar para quem é mais próximo da gente”, contou ela.

João Guilherme chorou no palco

Em um dos momentos em que Lara cantou, o filho do meio de Faustão, João Guilherme – que é o coapresentador de Faustão na Band -, chorou ao ver a irmã dando um show no programa de despedida do pai. “É uma mistura de emoção. Eu sei como foi o processo da Lara. [Sobre o último programa do pai] Eu espero que seja um até logo e não um adeus. Todo mundo te ama. Eu estou muito feliz e emocionado de ter trabalhado esse um ano e meio com você. Esse último dia não poderia ser de uma forma melhor do que com a Lara dando esse show. Eu espero que a gente continue fazendo muita coisa juntos”, disse ele.

Filho caçula de Faustão esbanja desenvoltura no palco

O filho caçula de Faustão, Rodrigo, surpreendeu ao aparecer no programa do pai. Discreto, o rapaz mostrou que tem desenvoltura no palco e se declarou para o pai na gravação. “É um momento muito importante para ele. É o último programa dele aqui hoje. Além de pai, é o meu ídolo”, disse ele. Então, Faustão até brincou que o filho caçula tinha criado voz depois de mostrar que era tímido.

Lara aproveitou o momento de brincadeira com o caçula da família para também falar sobre a despedida do pai da Band. “Eu sempre tive muita vergonha, sempre fui a tímida da família. Eu não imaginava estar aqui neste palco. Hoje é o seu último programa e eu tinha que vir aqui te agradecer. Você é meu melhor amigo”, afirmou ela.

Por sua vez, Faustão tentou mudar de assunto, mas João Guilherme entregou a tentativa do pai. “Pai, você tem dificuldade para receber elogio”, disse ele. E Rodrigo completou: “Ele zoa quando é elogiado ou ele fica emocionado e com vergonha”.

As últimas palavras de Faustão na Band

No final do programa, João Guilherme perguntou para o pai quais são as suas palavras ao olhar para trás e ver tudo o que construiu e Faustão respondeu com um agradecimento para o seu público, a equipe e a emissora.

"Tchau, vocês fiquem com a Anne, o João, a Lara. Quando eu falo 'obrigada pela audiência e paciência' é sério mesmo. É preciso ter muita paciência para aguentar a gente por tanto tempo. É gratificante saber que levamos um pouco de alegria e informação pra a galera. Agora é hora de vocês tomarem conta. Obrigada. Agradecendo a sua audiência e paciência. Sou eternamente grato a todos e sei reconhecer o valor de cada um. O trabalho é de equipe e quem vem aqui sabe que é trabalho de equipe, é um grupo de pessoas com o objetivo de levar diversão e informação. Muito obrigada pela fidelidade e carinho. Vida que segue. Um beijo", finalizou. Lara encerrou a atração cantando e o pai a elogiou. "Um dos maiores presentes da minha vida", afirmou.

O programa Faustão na Band ficou no ar por cerca de um ano e meio, teve 415 edições e reuniu 135 mil pessoas na plateia - os dados são do Jornal da Band.

