Filha de Faustão abre conta na rede social e mostra seu talento: ''Gratificante''

Após se lançar no último 'Faustão da Band', filha de Faustão, Lara Silva, torna conta na rede social pública e posta seu trabalho

Muito discreta, a filha mais velha de Faustão, Lara Silva, de 25 anos, lançou sua carreira de cantora no último Faustão da Band, que foi ao ar na sexta-feira, 20, e abriu seu perfil na rede social para divulgar seu trabalho.

Até então, quem tentasse saber mais da primogênita do apresentador acabava sendo "barrado" ao encontrar um perfil trancado. Agora com a rede social pública, Lara Silva está compartilhando todo seu talento com a voz. Nesta terça-feira, 22, ela publicou um momento em que se apresentou no último programa do pai na Band.

"Essa foi minha primeira apresentação ao vivo, com uma música que resume um pouco do que está por vir no meu EP. Faíscas veio de um poema antigo meu, que tomou forma ao lado dos meus amigos que compuseram o EP comigo. É gratificante poder dividir uma letra que é tão especial para mim, agradeço o carinho de todos", contou ela sobre o que está para lançar.

Lara Silva é fruto do antigo relacionamento de Faustão com a artista plástica Magda Colares . Faustão e Magda foram casados por 10 anos e se separaram no início dos anos 2000. Além dela, ele é pai de João Guilherme Silva e Rodrigo, que também apareceram no palco para homenagearem o pai em seu último programa na Band.

++ Opinião: Ao deixar a Band, Faustão ganha despedida de acordo com sua importância

A gravação do programa aconteceu antes da internação de Fausto Silva. O apresentador está hospitalizado desde o dia 5 de agosto por conta de uma insuficiência cardíaca. Agora, ele está na fila do transplante de coração.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LARA (@l___a___r___a___)

Faustão se despede da Band com os três filhos: 'Vida que segue'

Na noite desta sexta-feira, 18, o apresentador Faustão se despediu oficialmente da Band depois de encerrar o contrato. A última edição do programa Faustão na Band foi exibida na TV e contou com um momento icônico do comunicador com seus três filhos, Lara, João Guilherme e Rodrigo, no palco. No entanto, vale lembrar que a edição já estava gravada há algumas semanas. Isso porque, na data, Faustão está internado em um hospital de São Paulo com insuficiência cardíaca.

Na última edição do programa Faustão na Band, o apresentador viveu um momento memorável ao lançar a sua filha mais velha, Lara, como cantora. Depois de crescer longe da mídia, a jovem de 25 anos decidiu seguir a carreira artística e gravou seu primeiro álbum. No palco do pai, ela deu um show com releituras de grandes sucessos e músicas autorais.

Com a presença da filha, Faustão ficou todo orgulhoso e brincou com ela. “Estreia da dona Lara! Nunca cantou na família. Durante 9, 10 anos, ela fez aulas. Fiquei sabendo que ela teve uma professora americana. Ela estava estudando, ela fazia jiu-jitsu. Achei que ela fosse seguir a carreira da mãe dela, que é premiada como artista plástica. E, de repente, quem fala dela para mim, o Simoninha”, disse ele.

Porém, Lara contou que sempre cantou nos encontros de amigos e família. “Eu sempre cantei. É mais dificil cantar para quem é mais próximo da gente”, contou ela.

++ Quem é a mãe da filha de Faustão? Ele foi casado com a ex-mulher por 10 dez anos