Ela cresceu! Filha de Daniel completa 14 anos e impressiona com beleza

Filha de Daniel faz aniversário e esposa do cantor, Aline de Pádua, impressiona ao compartilhar fotos belíssimas da herdeira mais velha

A filha mais velha do cantor Daniel com Aline de Pádua, Lara, está fazendo aniversário nesta segunda-feira, 27, e ganhou uma homenagem especial da mãe na rede social. Com fotos ao lado da primogênita, a esposa do sertanejo celebrou os 14 anos da menina.

Crescida e já uma adolescente, a garota encantou ao surgir nos registros com Aline, esbanjando toda sua beleza e charme. A mulher do famoso então aproveitou as fotos especiais para escrever uma declaração.

"Minha melhor amiga, minha companheira, minha filha, meu orgulho, minha vida! Hoje é o dia dela e não consigo descrever o tamanho desse amor! Desejo que sua vida seja maravilhosa, que você realize seus sonhos, tenha coragem, seja forte, tenha saúde, seja sempre essa menina linda por dentro e por fora, e acima de tudo seja muuuito, muito feliz! Parabéns @lara.paduacamillo minha Larinha! Feliz 14 aninhos!", falou a mamãe coruja.

Além de Lara, Daniel e Aline são pais de Luiza e Olívia. Nas últimas semanas, os papais comemoram a primeira comunhão da filha do meio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline de Padua (@lilipadua)

Daniel e Aline Pádua completam 12 anos de casados: "Juntos somos mais fortes"

O cantor Daniel e Aline Pádua completaram 12 anos de casados em maio do ano passado. Para celebrar a data especial, Aline compartilhou no Instagram um vídeo com vários momentos ao lado do amado e das filhas do casal, e se declarou.

"São 12 anos de casados e 21 anos que nossa história começou... Já passamos por tantas coisas e com certeza aprendemos muito um com o outro", afirmou ela no começo da homenagem.

Aline agradeceu Daniel pela linda família que eles formaram. "Dividimos as alegrias e as dificuldades. Formamos essa família linda!!! Só posso te agradecer @cantordaniel por cada momento! Juntos somos mais fortes! Te amo pra sempre!", finalizou.