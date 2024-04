Puxou o pai? Filha de Daniel choca ao cantar no palco com ele

No palco, filha de Daniel, Lara, de 14 anos, mostra seu talento ao soltar a voz com o cantor; primogênita impressionou ao exibir seu dom

A filha do cantor Daniel, Lara, de 14 anos, impressionou ao subir no palco para soltar a voz ao lado do pai. O registro foi feito no último final de semana e como um bom pai coruja, ele compartilhou o vídeo em sua rede social.

A primogênita do artista com Aline de Pádua provou que herdou o talento do sertanejo para a música ao vencer a timidez e pegar o microfone. A jovem então chocou ao cantar com Daniel no show especial de seus 40 anos de carreira.

"Mais que especial esse show de ontem em Jundiaí/SP! Linda, linda, linda @lara.paduacamillo! Obrigado por tanto carinho e amor de todos vocês", disse o famoso. Nos comentários, os internautas se mostraram admirados. "Que talento essa menina!", exclamaram. "Linda e talentosa", elogiaram outros.

É bom lembrar que Daniel tem mais duas meninas. Recentemente, ele e a esposa celebram os 14 anos da primogênita Lara. Além dela, Daniel e Aline são pais de Luiza. Nas últimas semanas, os papais comemoram a primeira comunhão da filha do meio.

Esposa do cantor Daniel encanta ao combinar look com a filha caçula

A esposa do cantor Daniel, Aline de Pádua, encantou ao compartilhar um momento especial com sua filha caçula, Olívia, de dois anos. Nesta quinta-feira, 04, a dançarina postou fotos com a herdeira mais nova e chamou a atenção ao surgir combinando look com ela.

De saia cinza e regata preta, a dupla surgiu conversando e brincando. A mulher do cantor sertanejo falou sobre a filha mais nova de suas três herdeiras com o famoso estar crescendo. Olívia roubou a cena com seus cachinhos.

"Minha nenezinha tá crescendo...", escreveu a esposa do cantor Daniel ao abrir a intimidade e exibir o momento cheio de amor com a bebê. Veja o momento aqui.