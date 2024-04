Esposa do cantor Daniel encanta ao combinar look com a filha: 'Crescendo'

Ela cresceu! Esposa do cantor Daniel encanta ao usar roupa igual a da filha caçula; Aline de Pádua mostrou momento com a mais nova das três herdeiras

A esposa do cantor Daniel, Aline de Pádua, encantou ao compartilhar um momento especial com sua filha caçula, Olívia, de dois anos. Nesta quinta-feira, 04, a dançarina postou fotos com a herdeira mais nova e chamou a atenção ao surgir combinando look com ela.

De saia cinza e regata preta, a dupla surgiu conversando e brincando. A mulher do cantor sertanejo falou sobre a filha mais nova de suas três herdeiras com o famoso estar crescendo. Olívia roubou a cena com seus cachinhos.

"Minha nenezinha tá crescendo...", escreveu a esposa do cantor Daniel ao abrir a intimidade e exibir o momento cheio de amor com a bebê.

É bom lembrar que os papais têm mais duas meninas. Recentemente, eles celebram os 14 anos da primogênita Lara. Além dela, Daniel e Aline são pais de Luiza. Nas últimas semanas, os papais comemoram a primeira comunhão da filha do meio.

Esposa do cantor Daniel exibe beleza impressionante na praia

A esposa do cantor Daniel, Aline de Pádua, chamou a atenção ao postar fotos curtindo uma praia com o sertanejo. A bailarina compartilhou os cliques em Pipa, no Rio Grande do Norte, com o marido e parou tudo.

Isso porque, a eleita do famoso, que tem três filhas com ele, impressionou ao esbanjar muita beleza ao surgir de biquíni. Usando um modelo verde claro e óculos escuros, Aline encantou ao surgir deslumbrante no local.

"Recarregando as energias", escreveu a companheira do cantor na legenda dos registros especiais. Nos comentários, os internautas encheram a musa de elogios. "Lindos e maravilhosos", admiraram os fãs. "Casal maravilhoso", falaram outros.