Esposa de Daniel impacta com look vermelho de barriga de fora: 'Linda'

Impressionou! Esposa de Daniel, Aline de Pádua, deixa fãs boquiabertos com look vermelho para o show do cantor; veja as fotos deslumbrantes

A esposa do cantor Daniel, Aline de Pádua, impressionou ao fazer fotos exibindo o look escolhido para prestigiar o show do marido especial de 40 anos de carreira. Na rede social, a bailarina compartilhou cliques exibindo detalhes da produção arrasadora e parou tudo.

Para o momento, a mãe das três herdeiras do artista sertanejo apostou em um conjuntinho vermelho nada discreto. De barriga de fora, Aline de Páduo ostentou seu abdômen sarado e esbanjou beleza com muita elegância.

"Mais um momento maravilhoso ao lado das pessoas que amo", disse ela na legenda. Nos comentários, a amada do famoso logo recebeu uma chuva de elogios. "Maravilhosa", enalteceram os fãs. "Linda", escreveram outros.

Outra pessoa que roubou a cena no show de Daniel foi a filha mais velha deles, Lara, de 14 anos. A primogênita surpreendeu ao subir no palco para cantor com o pai.

É bom lembrar que Aline e o cantor têm mais duas meninas. Recentemente, ele e a esposa celebram os 14 anos da primogênita Lara. Além dela, Daniel e Aline são pais de Luiza. Nas últimas semanas, os papais comemoram a primeira comunhão da filha do meio.

Esposa do cantor Daniel encanta ao combinar look com a filha caçula

A esposa do cantor Daniel, Aline de Pádua, encantou ao compartilhar um momento especial com sua filha caçula, Olívia, de dois anos. Nesta quinta-feira, 04, a dançarina postou fotos com a herdeira mais nova e chamou a atenção ao surgir combinando look com ela.

De saia cinza e regata preta, a dupla surgiu conversando e brincando. A mulher do cantor sertanejo falou sobre a filha mais nova de suas três herdeiras com o famoso estar crescendo. Olívia roubou a cena com seus cachinhos.

"Minha nenezinha tá crescendo...", escreveu a esposa do cantor Daniel ao abrir a intimidade e exibir o momento cheio de amor com a bebê. Veja o momento aqui.