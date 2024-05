Filhas gêmeas de Bianca Rinaldi completam 15 anos. Veja como estão!

Elas cresceram! Filhas gêmeas da atriz Bianca Rinaldi acabam de completar 15 anos de vida e ganharam homenagem especial da mãe

A atriz Bianca Rinaldi está em festa nesta sexta-feira, 10. Isso porque as filhas gêmeas dela, Beatriz e Sofia, acabam de completar 15 anos de aniversário. As adolescentes já estão enormes e a mãe coruja fez uma homenagem para elas nas redes sociais.

Nas redes sociais, Bianca mostrou um álbum de fotos de vários momentos do crescimento das filhas, desde a gestação até hoje em dia. Na legenda, ela falou sobre a alegria de ser mãe delas.

"Minhas filhas. Quanto orgulho, quanto amor eu tenho por vocês. Vocês são os presentes mais preciosos que Deus me deu. Sempre estarei aqui por vocês para vocês. Desejo o melhor sempre, ver vocês crescendo está sendo um grande aprendizado para mim. Obrigada por me ensinarem tanto, perdão pelas vezes que sou aquela “mãe chata”. Sejam felizes nas suas escolhas, estarei sempre apoiando e aplaudindo. Deus as abençoe com muita saúde, Paz, Proteção e amor", afirmou.

Bianca Rinaldi fala sobre Marlene Mattos

A atriz Bianca Rinaldi surpreendeu ao relembrar a convivência com a diretora Marlene Mattos na época em que era Paquita da apresentadora Xuxa Meneghel. No podcast Desculpa Alguma Coisa, ela contou que era criticada por causa do seu peso e já levou bronca nos bastidores.

“Tive broncas. Claro que eu tive bronca, todo mundo teve broncas. Momentos de humilhação, vamos falar assim, né? Tive, tive algumas sempre relacionada ao peso. Eu acho que uma vez eu tive relacionado ao peso, que não foi legal porque a Marlene sempre expunha. Ela não chegada no particular para falar. Se ela queria falar, ela falava na hora, não importa onde ela estivesse”, afirmou.

E completou: “Hoje a gente sabe que a gente não vai deixar passar. Então eu tive esses momentos assim bons, que eu me senti acarinhada, mas isso não cobre os momentos ruins. Os momentos de muita tensão”.

Então, a apresentadora do podcast Tati Bernardi comentou: “Agora, a Marlene defende que se ela não tivesse feito isso, a Xuxa não teria chegado onde chegou. O brilho estava na Xuxa, né?”. E Bianca completou: “Não, gente. Frase barata, né? Pois é. Ela ajudou, foi ali, encontrou um caminho: ‘Oh, tá certo’. Mas o brilho tá ali, o carisma é dela [Xuxa]. Tanto que ela está aí. Tá sem Marlene. E está super bem”.