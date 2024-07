Gusttavo Lima e Andressa Suita são alvo de investigação por vídeo polêmico do filho

Deu ruim! Gusttavo Lima e Andressa Suita estão na mira de investigação após filho de sete anos ser visto dirigindo em vídeo polêmico

Na última segunda-feira, 1, a esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita publicou um vídeo do filho de sete anos dirigindo. Além de dividir opiniões nas redes sociais, o casal chamou a atenção do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). Inclusive, o presidente do órgão afirmou ter feito um pedido de investigação aos pais do menino.

Para quem não acompanhou a polêmica, Andressa compartilhou o momento em que seu primogênito, Gabriel, aparece dirigindo o veículo sozinho, com o irmão mais novo, Samuel, de apenas quatro anos, ao lado. Enquanto o pequeno fazia algumas curvas e dirigia em uma área verde sem pedestres, a influenciadora digital gravava a cena do banco traseiro.

As imagens, que geraram repercussão nas redes sociais, também chamaram a atenção do órgão de trânsito do estado. Em nota, o presidente do órgão, Delegado Waldir, se pronunciou sobre o vídeo e informou que solicitou a investigação da conduta dos pais da criança. Inclusive, ele destacou a importância das celebridades serem exemplos.

“(Waldir) repudia quaisquer ações realizadas por figuras públicas que podem incentivar conduta similar por parte da população, podendo gerar grave risco de acidentes nas vias públicas e particulares”, informaram ao G1. Além disso, o portal entrou em contato com a assessoria da esposa do cantor sertanejo, mas não obtiveram resposta.

Agora, o delegado aguarda o retorno da Polícia Civil, que ainda não revelou se o inquérito foi aberto, apesar de o presidente já ter encaminhado o pedido de investigação. Vale mencionar que segundo a colunista Fábia Meireles, do Metrópoles, a equipe do cantor emitiu uma nota após o vídeo viralizar nas redes sociais.

"O vídeo foi feito dentro da propriedades deles", declararam, sem esclarecer se o garoto estava realmente dirigindo ou se o veículo estava no piloto automático durante a gravação, como apontado por alguns fãs do sertanejo. É válido mencionar também que as autoridades não podem fiscalizar em propriedades privadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NaçãoAndressaSuita (@nacaoandressasuita)

Andressa Suita ironizou vídeo do filho dirigindo:

Vale lembrar que até o momento, Andressa Suita não se manifestou oficialmente sobre a controvérsia, mas respondeu um comentário de uma seguidora em sua última publicação: “Me ensina a dirigir, tá melhor que muita autoescola”, disse uma fã, que ganhou uma mensagem carinhosa da influenciadora digital: “Mais fácil o Gabriel te ensinar”.

Inclusive, na legenda das imagens, a influenciadora digital brincou com a idade do herdeiro: “7 ou 18?” escreveu a famosa, o que dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns seguidores defenderam que o veículo deveria estar no piloto automático e o pequeno apenas acreditava estar dirigindo, outros criticaram a atitude dos pais.