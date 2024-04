Rainha Elizabeth não foi ao casamento de Charles e Camilla. Saiba o motivo!

Motivo da ausência da rainha Elizabeth II no segundo casamento do filho mais velho, Rei Charles III, é relembrado em data especial

O Rei Charles III e a Rainha Camilla acabam de completar 19 anos de casamento e uma história dos bastidores foi relembrada pela imprensa internacional. Os dois se casaram em 9 de abril de 2005 com duas cerimônias, sendo uma no civil e outra no religioso. Porém, a mãe dele, a Rainha Elizabeth II (1926-2022), só foi em uma delas .

A mãe do noivo se recusou a ir ao casamento civil e o motivo foi revelado na época. A união civil de Charles e Camilla aconteceu com a presença de apenas 28 convidados, incluindo os filhos dele, os príncipes William e Harry. Porém, os pais dele, a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip (1921-2021), não foram ao evento.

De acordo com o site da revista People, a rainha disse que não era apropriado que ela estivesse em um casamento de duas pessoas que se divorciaram de seus parceiros anteriores, já que ela era a chefe da Igreja da Inglaterra .

Com isso, a mãe e o pai do noivo só foram ao casamento religioso, que foi uma benção na Capela de St. George, no Castelo de Windsor. Na igreja, Charles e Camilla foram fotografados com a rainha na saída do local. A presença deles na igreja foi bem vista pelos especialistas da família real, já que foi uma forma de demonstrar o apoio deles par ao filho mais velho, que se casou com o amor de tantos anos.

Vale lembrar que, no dia do seu casamento, Camilla usou dois vestidos, sendo um para cada celebração. Antes de se casarem, Charles e Camilla viveram outros relacionamentos. Ele foi casado com a princesa Diana entre 1981 e 1996, e ela foi casada com Andrew Parker Bowles entre 1973 e 1995.

Rei Charles II e Rainha Camilla no casamento civil deles em 2005 - Foto: Getty Images

Rei Charles II, Rainha Camilla e Rainha Elizabeth II no casamento religioso em 2005 - Foto: Getty Images

Dentes do Rei Charles III roubam a cena em nova aparição:

O Rei Charles III fez uma rara aparição em público no último domingo, 31, depois de anunciar que está em tratamento contra o câncer. Ele e a esposa, a Rainha Camilla, participaram da missa de Páscoa no Castelo de Windsor, na Inglaterra, e cumprimentaram a população que estava ao redor da capela. Porém, um detalhe roubou a cena: o sorriso com dentes tortos dele; veja os registros de perto.