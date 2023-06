Príncipes Harry e William se reúnem em premiação homenageando a mãe Princesa Diana

Os irmãos Príncipe Harry e Príncipe William surgiram na mesma premiação que homenageava a mãe Princesa Diana

Nesta sexta-feira, 30, uma reunião entre os irmãos Príncipe William e Príncipe Harry finalmente aconteceu. Porém, não foi exatamente como muitos esperavam que fosse. A ocasião foi a premiação “Diana Award” que leva o nome da mãe dos Príncipes, Diana, que faleceu em um acidente de carro em 1997.

Apesar dos dois membros da Família Real estarem no prêmio, eles sequer se encontraram. Cada um enviou um vídeo para a abertura do evento que foi realizado virtualmente. O prêmio celebra jovens de todo o mundo que realizam trabalhos de mudanças em suas comunidades.

Quem abriu a cerimônia foi William, o Príncipe de Gales, que relembrou a história do prêmio. “Hoje, reconhecemos o poder de todos os jovens para inspirar mudanças significativas. Para todos os vencedores do prêmio, parabéns. As suas conquistas são um testemunho do seu caráter, sua paixão e sua determinação em fazer a diferença, são inspiração para todos os jovens em todos os lugares”, começou dizendo o marido de Kate Middleton.

O pai de George, Charlotte e Louis ainda comentou no clipe: “E para todos que estão assistindo, todas essas histórias nos lembram porque organizações como o Diana Award são tão importantes. São um lembrete de quando investimos nos jovens, quando fornecemos as ferramentas e oportunidades para fazer a diferença, eles realmente podem mudar o mundo. Uma crença partilhada pela minha mãe, e que tenho orgulho de continuar em seu nome”.

O vídeo de Harry só apareceu na metade da cerimônia que teve duração de uma hora. No clipe, o esposo de Meghan Markle também lembrou o legado de sua mãe e celebrou a premiação.

“Quando nos juntamos, me lembro da profunda crença que minha mãe tinha no poder transformador dos jovens. Ela reconheceu a capacidade única de desafiar o status quo e pressionar por uma sociedade mais inclusiva e compassiva”, começou comentando o Duque de Sussex que se afastou da Família Real em 2020.

Harry ainda disse no clipe enviado ao evento: “O seu legado continua a inspirar e a servir de exemplo de como navegar pelas complexidades do nosso mundo de hoje. São tantos os desafios que afetam desproporcionalmente os jovens. Quer sejam mudanças climáticas, saúde mental ou as injustiças sistêmicas, os obstáculos parecem ser esmagadores. Mas o que me dá esperança é o poder coletivo que possuímos quando trabalhamos juntos – a força na diversidade de vozes e perspectivas que a englobam”.

Desde 2020, o clima entre os irmãos ficou tenso. William não teria levado bem a saída de Harry da Família e sua consequente mudança aos Estados Unidos com Meghan. A situação piorou quando Harry escreveu seu livro de memórias “O Que Sobra”, no qual relatou que William chegou a agredi-lo uma vez. A última vez em que os irmãos foram vistos juntos foi em 2022, no funeral da Rainha Elizabeth II.

Nesta semana, Harry e Meghan tiveram que desocupar oficialmente a residência que viveram no Reino Unido quando ainda faziam parte da Família Real. A casa Frogmore Cottage foi morada de muitas memórias do relacionamento do Príncipe e da atriz americana.

Mas a saída do casal do imóvel localizado nos terrenos do Palácio de Windsor foi apenas oficializada essa semana, já que em março o Rei Charles III já havia anunciado que seu filho e a esposa teriam de sair da casa.