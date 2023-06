Três anos após deixarem monarquia, Príncipe Harry e Meghan Markle desocupam instalações reais

O ‘pedido oficial’ de saída do imóvel ocorreu um dia após ao lançamento da autobiografia polêmica de Príncipe Harry

Príncipe Harry e Meghan Markle desocuparam suas instalações reais após três anos que deixaram a monarquia britânica. A informação foi confirmada por Michael Stevens, responsável pelo patrimônio da coroa inglesa.

O imóvel está instalado nos terrenos do Palácio de Windsor e serviu de habitação para o caçula do Rei Charles III e sua família até a mudança deles para os Estados Unidos, no início de 2020. Harry chegou a fazer uso de Frogmore em suas breves passagens recentes pelo Reino Unido, a casa foi um presente de casamento da Rainha Elizabeth.

O casal já havia sido despejado do local pelo rei em março. O motivo teria sido a publicação do livro "Spare". A obra traz memórias de infância do príncipe Harry, que incluem conflitos dele, sobretudo, com seu irmão, príncipe William.

"Podemos confirmar que o duque e a duquesa de Sussex desocuparam Frogmore Cottage. Não entraremos em detalhes sobre esses acordos aqui", afirmou Michael Stevens à imprensa britânica. Dessa forma, Harry e Meghan terminaram por cortar todos os laços que ainda tinham com o Reino Unido.

Stevens, contudo, não confirmou se Cottage passará a ser agora a moradia oficial do príncipe Andrew, irmão do rei Charles, como havia sido especulado no início do ano. O terceiro filho de Elizabeth foi afastado de suas funções reais depois de ser acusado de violência sexual por Virginia Giuffre.

Salário do príncipe William é revelado em relatório; Descubra

O salário do príncipe William foi revelado em um relatório anual oficial divulgado pelo Ducado da Cornualha. O documento, que foi divulgado pelo tabloide Page Six e New York Post, detalha que o primogênito do rei Charles III recebeu uma renda de 5,9 milhões de libras no ano financeiro 2022-2023; cerca de 36 milhões de reais na cotação atual.

Com a morte da rainha Elizabeth II e a coroação do Rei Charles, William passa a se beneficiar desse fundo. Segundo os protocolos reais, o duque recebe o valor excedente de lucros do ducado. O primogênito também se tornou dono de uma propriedade avaliada em quase R$ 6 bilhões.