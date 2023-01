Príncipe Harry revela que foi empurrado pelo príncipe William: 'Me jogou no chão'

Príncipe Harry teria relatado briga com o irmão, príncipe William, por causa de Meghan Markle em seu livro de memórias: 'Caí na tigela do cachorro'

O príncipe Harry (38) fez revelações bombásticas sobre os bastidores da vida da realeza em seu novo livro de memórias, chamado Spare. Os trechos da publicação estão circulando pela imprensa internacional e trazem relatos da intimidade de Harry com sua família, incluindo as brigas e discussões. Tanto que ele relembrou quando foi empurrado pelo irmão, o príncipe William (40), durante uma briga sobre Meghan Markle (41).

De acordo com o site Daily Mail, o jornal The Guardian antecipou um trecho do livro de memórias do príncipe antes da publicação do mesmo. No trecho, Harry teria contado que foi atacado por William depois que o irmão rotulou Meghan de “difícil e rude”. O rapaz contou que foi empurrado pelo irmão durante a discussão e terminou com arranhões no corpo. A discussão teria acontecido na cozinha da Nottingham Cottage, que fica no jardim do Palácio de Kensington, no ano de 2019.

Os dois estavam discutindo sobre a personalidade de Meghan e as brigas do casal com a imprensa, que atacava a esposa de Harry na época. Harry contou que tentou dar um copo de água para o irmão se acalmar, mas William reagiu. “Ele abaixou a água, me chamou de outro nome e veio até mim. Tudo aconteceu muito rápido. Ele me agarrou pelo colarinho, rasgou minha gola e me jogou no chão. Caí na tigela do cachorro, que quebrou embaixo das minhas costas, os pedaços me cortaram. Fiquei ali por um tempo, atordoado, então me levantei e disse para ele sair”, afirmou ele.

Harry ainda disse que William se mostrou arrependido depois do aconteceu e se desculpou. O ruivo ainda contou que o irmão disse que ele não precisava contar da briga para Meghan e que não atacou o irmão. Então, o duque também lembrou que conversou sobre o ocorrido com o seu terapeuta e que a esposa ficou triste pela briga dos irmãos.

O livro de memórias do príncipe Harry deve ser lançado na próxima semana. No Reino Unido, a publicação vai custar 14 libras, cerca de R$ 91.