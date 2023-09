Morte da Rainha Elizabeth II completa um ano: relembre o falecimento da monarca

Em setembro de 2022, a notícia do falecimento da Rainha Elizabeth II parou o mundo; relembre o acontecimento

Nesta semana, o falecimento da Rainha Elizabeth II completa um ano. No dia 8 de setembro de 2022, o mundo se despedia da monarca mais longeva da história do Reino Unido. Elizabeth II faleceu aos 96 anos.

Antes de seu falecimento, muito já se falava sobre os problemas de saúde enfrentados pela Rainha. Em março do ano passado, foi revelado que a monarca vinha sofrendo com problemas de mobilidade. Por conta disso, ela ganhou um carrinho de golfe para se locomover em eventos. De acordo com o tabloide The Sun, na época, a Rainha estava com problemas nas pernas.

Vale lembrar também que, meses antes, em fevereiro de 2022, a Rainha foi diagnosticada com Covid-19, dois dias depois de seu filho Charles III e sua esposa Camilla Parker também confirmarem que estavam com o vírus.

Em junho de 2022, o Reino Unido celebrou o Jubileu de Platina, celebração que marcava os 70 anos da Rainha como monarca britânica. Após participar de alguns momentos da celebração, a matriarca da Família Real começou a sentir desconfortos, e por conta disso precisou se ausentar do Jubileu.

"A Rainha se divertiu muito na Parada de Aniversário e na Cerimônia da Guarda mas experienciou um pouco de desconforto", revelou um porta-voz do Palácio. Ao se ausentar de um serviço religioso durante as celebrações, a então Duquesa, Kate Middleton comentou sobre o estado de saúde da sogra: "Ela estava bem, ontem foi muito cansativo".

Mesmo assim, as ausências da Rainha em eventos começaram a ser frequentes. Além de cancelar sua participação em eventos como as festas no jardim do Palácio, Elizabeth II teve de se ausentar de eventos importantes como a abertura do Parlamento inglês. Quem substituiu a monarca na ocasião foi seu filho Príncipe Charles e seu neto Príncipe William, em um evento histórico.

Os últimos dias de vida da monarca foram passados no castelo de Balmoral, uma propriedade da Família Real localizada na Escócia, a mais de 800 km de Londres. Dois dias antes de sua morte, a Rainha fez sua última aparição pública.

As últimas horas da Rainha

No dia 6 de setembro, a Rainha se encontrou com a primeira-ministra Liz Truss para marcar a posse da política. Pela primeira vez na história, a Rainha recebeu um representante político em Balmoral. A tradição é que a posse e os encontros sejam feitos no Palácio de Buckingham. Um mês depois de sua posse, em outubro de 2022, Liz deixou o cargo de primeira-ministra.

Porém, algo nesse encontro chamou a atenção de muitos. A Rainha apresentava um grande hematoma em sua mão. De acordo com o site Daily Star, um debate entre a população foi instaurado pela foto. Alguns apontavam o roxo na mãe da monarca como um sinal de problema de saúde, porém, muitos disseram que poderia ser algo natural da idade.

Nas últimas horas de vida da Rainha, que já estava acamada, o então Príncipe Charles recebeu uma ligação. Ele e sua esposa Camilla estavam em Dumfries House, um ponto turístico da Escócia, onde a esposa do Príncipe daria uma entrevista.

“Charles recebeu uma ligação, tudo estava em silêncio e eles foram solicitados a ficar em silêncio. O helicóptero do Rei foi retirado de sua propriedade em East Ayrshire, Dumfries House, minutos depois de receber a grave notícia”, relatou o jornalista Jack Royston do site Newsweek.

Toda a Família Real se reuniu em Balmoral para se despedir da Rainha Elizabeth II. Bom, nem todo mundo. Segundo o tabloide The Sun, Charles teria feito um pedido para seu filho Príncipe Harry. Harry e sua esposa Meghan Markle já estavam no Reino Unido na época.

Charles III teria dito para seu filho não levar Meghan Markle em Balmoral para a despedida da monarca. “Charles disse a Harry que não seria certo ou apropriado que Meghan fosse a Balmoral em um momento tão triste”, revelou uma fonte ao tabloide.

O anúncio

No dia 8 de setembro de 2022, a Família Real primeiramente comentou nas redes sociais que a Rainha não estava bem de saúde, mas que estava sendo assistida por médicos. "Seguindo a evolução desta manhã, os médicos da Rainha estão preocupados com a saúde de Vossa Majestade e recomendaram que ela fique sob supervisão médica. Ela está confortável em Balmoral ”, lia-se a mensagem.

Algumas horas depois, a realeza confirmou que a Elizabeth II faleceu em Balmoral à tarde: "A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã”.