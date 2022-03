Com problemas para se locomover, Rainha Elizabeth II ganha carrinho de golfe

A Rainha que compareceu ao memorial do Príncipe Phillip de bengala e acompanhada do filho, ganhou um carrinho para se locomover melhor

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 17h13

Neste último dia 27, um jornal britânico revelou que a Rainha Elizabeth II (95) ganhou um carrinho de golfe para ajudar com seus problemas de locomoção.

De acordo com o tabloide inglês The Sun, a Rainha vem batalhado recentemente com problemas nas pernas. Ao final de fevereiro, a monarca foi diagnosticada com Covid-19.

"Ela passou por muitas batalhas físicas recentemente com Covid e suas dores nas costas, o que afetaria qualquer pessoa - principalmente alguém que completa 96 anos mês que vem", comentou uma fonte da Família Real ao jornal britânico.

O carrinho da Rainha chegou há duas semanas e é avaliado em 62 mil libras, o equivalente a quase 400 mil reais. O veículo tem assentos de couro e movido a bateria.

A Rainha no memorial do Príncipe Phillip

Nesta terça-feira, 29, a Rainha Elizabeth II compareceu no memorial feito para o seu falecido marido Príncipe Phillip.

No serviço, a monarca apresentou problemas ao se locomover, tendo que caminhar com uma bengala e se apoiar no braço do seu filho Andrew (61).

Também estavam presentes na cerimônia o Príncipe William (39), sua esposa Kate Middleton (40) e os filhos do casal: Príncipe George (8) e Princesa Charlotte (6).