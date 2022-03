Finalizando turnê pelo Caribe, Príncipe William e Kate Middleton fazem visitas nas Bahamas

O Príncipe e sua esposa Kate Middleton chegaram nas Bahamas para completar a turnê pelo Caribe em grande estilo

Nesta sexta-feira, 25, o Príncipe William (39) e sua esposa Kate Middleton (40) seguiram em sua turnê real pelo Caribe!

O casal que já passou por Belize e Jamaica, agora fazem passeios por Bahamas. Neste dia 25, o Duque e a Duquesa de Cambridge participaram de um desfile pelas ruas da capital Nassau.

Mesmo com a chuva, o Duque e sua esposa conseguiram atender e conversar com todos os habitantes presentes no desfile.

Além de se divertirem no desfile, os membros da Família Real ainda conversaram com membros da Cruz Vermelha que trabalham nas Bahamas.

No Instagram, o casal real comentou sobre estes dois passeios: "Encantados por ter a oportunidade de agradecer estes trabalhadores essenciais aqui nas Bahamas por seus trabalhos incansáveis na linha de frente. E wow a Bay Street (rua em Nassau) nos deu um gostinho das Bahamas".

