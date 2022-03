Durante turnê pelo Caribe, Príncipe William joga futebol na Jamaica e Kate Middleton discursa em escola

O casal realizou diversos passeios na Jamaica, que é o segundo destino do casal em sua turnê pelo Caribe

Nesta quarta-feira, 23, Kate Middleton (40) e seu marido Príncipe William (39) continuaram suas visitas reais na Jamaica, o segundo destino da turnê real do casal.

O Duque e a Duquesa de Cambridge começaram o segundo dia de viagem no país caribenho em um encontro com o Primeiro-ministro jamaicano. O chefe de governo discursou e comentou um pouco sobre os protestos anti-monarquistas que ocorreram no país quando o casal real pousou em solo jamaicano.

"A Jamaica é um país muito livre e liberal e o povo é muito expressivo — e eu tenho certeza que vocês viram o espectro de expressões ontem", disse o Primeiro-Ministro citando as manifestações que ocorreram nesta terça-feira, 22, com a chegada do Príncipe e sua esposa.

Após o encontro com o governante, os pais de George (8), Charlotte (6) e Louis (3) foram visitar uma escola de formação de professores e que cuida de crianças na primeira infância.

Na visita, Kate Middleton realizou seu primeiro discurso da turnê. A Duquesa, que baseia seu trabalho real nos cuidados da primeira infância, parabenizou os professores e a escola que visitou: "É tão maravilhoso ouvir suas ideias e entusiasmo para ensinar e as esperanças que vocês tem de influenciar a vida dos jovens".

A esposa do Príncipe William ainda comentou sobre sua paixão pelos cuidados na primeira infância: "É por isso que sou tão apaixonada pela primeira infância. Porque estamos fazendo algo que é muito mais que construir crianças saudáveis. Estamos nutrindo as crianças e os adultos que se tornarão".

No segundo dia na Jamaica, o Príncipe William vestia terno e gravata azuis e Kate estava elegante com um terninho e calças brancas e uma blusa laranja.

O primeiro dia de visitas de Kate Middleton e Príncipe William na Jamaica

Mesmo com uma chegada conturbada, o Príncipe e sua esposa foram recebidos pela população jamaicana.

O casal foi visitar a comunidade Trench Town, onde o Duque e sua esposa se divertiram tocando tambores e até entraram em um bobsled, acompanhados da equipe olímpica da Jamaica que participou das Olimpíadas em Pequim.

Em Trench Town, o Príncipe aproveitou e jogou bola com alguns dos habitantes da Jamaica. A cena foi compartilhada em um vídeo postado no Instagram do Duque e da Duquesa.

Na visita divertida, Kate Middleton escolheu um vestido azul com listras coloridas. E o Príncipe vestia uma camisa jeans de manga comprida.

