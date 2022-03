Rainha Elizabeth II, Príncipe William e Kate Middleton comparecem à missa em memória do Príncipe Philip

Rainha Elizabeth II é acompanhada por Príncipe William, Kate Middleton e pelos bisnetos em missa em memória ao Príncipe Philip

Redação Publicado em 29/03/2022, às 09h53

Rainha Elizabeth II (95), Príncipe William (39) e Kate Middleton (40) chegaram de mãos dadas com os filhos, o Príncipe George (8) e a Princesa Charlotte (6) para uma missa em memória do Príncipe Philip (1921–2021), realizada na tarde desta terça-feira, 29, na Abadia de Westminster, em Londres, na Inglaterra.

A lista de convidados da cerimônia inclui integrantes de várias casas reais de monarquias da Europa e do Oriente Médio.

De extrema importância, o evento marcou o primeiro compromisso público da monarca em quase seis meses após enfrentar problemas de saúde. Para cumprimentar os 30 convidados presentes, Elizabeth II optou por um dos seus clássicos conjuntos na cor verde.

Para a ocasião, a Duquesa de Cambridge elegeu um discreto vestido de bolinhas feito sob medida pela estilista Alessandra Rich. Enquanto o filho mais velho do Príncipe Charles (73) usava um terno clássico azul-marinho discreto com uma gravata estampada.

Não deixando as tradições de lado, a Princesa Charlotte usava um vestido azul-marinho com uma fita combinando no cabelo. Assim como o pai, o Príncipe George vestia um elegante terno azul-marinho. Já o caçula do casal, Louis (3), não compareceu ao evento.

Rainha Elizabeth II, Príncipe William e família comparecem à missa em memória ao Príncipe Philip em Westminster:

Foto/Getty Images