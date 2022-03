No memorial de Príncipe Phillip, a Rainha Elizabeth II insistiu para ser acompanhada pelo filho Andrew

A Rainha compareceu ao evento acompanhada do seu filho, o Príncipe Andrew, que foi acusado de abuso sexual

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 20h46

Nesta terça-feira, 29, aconteceu na Abadia de Westminister em Londres, um memorial para o Príncipe Phillip, que faleceu no ano passado.

A viúva de Phillip, a Rainha Elizabeth II (95) chegou acompanhada do seu filho, o Príncipe Andrew (61). O jornalista britânico Robert Jobson (58) revelou para uma revista americana que a matriarca da Família Real insistiu para que fosse acompanhada pelo filho.

O Príncipe Andrew foi acusado de ter abusado sexualmente da advogada Virginia Giuffre (38) quando ela tinha 17 anos. As acusações contra o Príncipe após um acordo entre os advogados do Príncipe e de Viriginia.

Apesar do fim do processo, o Príncipe deve seus títulos militares retirados e teve que se afastar das tarefas reais públicas.

Robert Jobson ainda comentou a relação da mãe com seu filho: "Ela ainda tem fé no Andrew. Mesmo se ele desaparecesse dos olhos do público, ele ainda pode prestar tributo ao seu pai, que era muito orgulhoso do seu serviço na Marinha Real, onde ele lutou no conflito das Ilhas Maldivas".

Na cerimônia em homenagem ao Príncipe Phillip, a Rainha usava um vestido verde-escuro acompanhado de um chapéu da mesma cor. Seu filho usava um terno preto com uma gravata listrada.

Confira aqui a chegada da Rainha com o Príncipe Andrew no memorial!

- Foto: Getty Images

por meio de um acordo - Foto: Getty Images