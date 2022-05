Rainha Elizabeth II não estará presente nas festas do jardim do Palácio de Buckingham; saiba o motivo!

Rainha Elizabeth II não irá participar das festas tradicionais nos jardins do Palácio de Buckingham

Redação Publicado em 05/05/2022, às 10h06

As tradicionais festas de verão do Palácio de Buckingham, no Reino Unido, voltarão a acontecer este ano, informou a monarquia britânica nesta quinta-feira, 5, após dois anos por conta da pandemia.

As celebrações acontecem nos Palácios de Buckingham e de Holyroodhouse, em Edinburgo, na Escócia, entre os meses de maio e junho.

A celebração, no entanto, será de forma diferente e não terá mais sua estrela principal, a Rainha Elizabeth II (96), que por problemas de mobilidade ficará afastada e será substituída por outro membro da Família Real, segundo disseram seus assistentes.

Rainha Elizabeth II não irá participar da festa tradicional nos jardins do Palácio de Buckingham:

"Sua Majestade a Rainha será representada por outros membros da família real este ano, e os detalhes das festas ainda serão confirmados", disse o Palácio de Buckingham em um comunicado oficial.