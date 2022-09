Rei Charles III recebeu ligação dizendo que sua mãe estava morrendo

O Rei Charles III foi informado que sua mãe, Rainha Elizabeth II, estava falecendo por meio de um telefone e foi de helicóptero ao castelo de Balmoral

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 17h48

O Rei Charles III (73) ficou sabendo que sua mãe, a Rainha Elizabeth II estava falecendo por meio de um telefonema.

De acordo com o correspondente Jack Royston, do site Newsweek, Charles estava a Dumfries House, um ponto turístico na Escócia, acompanhado sua esposa Camilla Parker (75) que daria uma entrevista para Jenna Bush Hagar, filha do ex-presidente americano George Bush.

A reunião foi interrompida após o atual Rei receber uma ligação. “Charles recebeu uma ligação, tudo estava em silêncio e eles foram solicitados a ficar em silêncio. O helicóptero do Rei foi retirado de sua propriedade em East Ayrshire, Dumfries House, minutos depois de receber a grave notícia”, revelou o correspondente.

Ainda segundo Jack, apenas Charles e sua irmã Anne estavam ao lado da mãe nos últimos minutos da Rainha. Os outros dois filhos de Elizabeth II, Andrew e Edward, não conseguiram chegar a tempo.

Anel!

O famoso anel dourado que fica no dedinho do Rei Charles pode ser trocado em breve, isso por conta do significado da joia real.

Charles usa um anel de ouro que representa o seu título de príncipe de Gales. A joia tem 175 anos e traz o brasão do príncipe de Gales e a frase 'ich dien', que significa 'eu sirvo'. Como, o filho da Rainha Elizabeth II não é mais Príncipe de Gales, pois assumiu a posição de Rei, o anel será passado para o Príncipe William (40).