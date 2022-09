Rei Charles III: saiba qual é a história do anel que ele usa no dedinho

Rei Charles III usa o mesmo anel no dedo mindinho há muitos anos, mas terá que trocá-lo por outra joia da realeza. Conheça a história da joia!

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 13h38

O Rei Charles III é conhecido por sempre aparecer com um anel dourado em seu dedo mindinho. Ele usa a joia há muitos anos, desde quando era mais jovem, e até tinha a mania de ficar mexendo no anel em eventos. Agora, ele pode ter que trocar o anel por outra joia.

Atualmente, Charles usa um anel de sinete de ouro que representa o seu título de príncipe de Gales. A joia tem 175 anos e traz o brasão do príncipe de Gales e a frase 'ich dien', que significa 'eu sirvo'. O item é um lembrete de que ele é o primeiro na linha de sucessão da coroa britânica e seria coroado.

Segundo o site Town&Country, Charles ganhou o anel da mãe, a Rainha Elizabeth II, quando recebeu o título de príncipe de Gales. Agora, a tradição diz que ele precisa passar o anel para o filho, o príncipe William, que é o novo príncipe de Gales. Por enquanto, o Rei continua usando a joia.

Inclusive, a imprensa internacional diz que o Rei Charles III deverá receber outro anel em breve. Quando for coroado, ele receberá o anel de coroação, que será colocado no quarto dedo da mão direita. O anel é usado pelos reis e rainhas desde 1831, quando foi criado pelo Rei William IV.

++ Rei Charles III: médicos revelam possível motivo para o inchaço nos dedos dele

Rei Charles III perdeu a paciência com suporte da caneta na proclamação

Há poucos dias, o Rei Charles III foi proclamado oficialmente como Rei do Reino Unido após a morte da Rainha Elizabeth II e um momento da cerimônia viralizou na internet. Isso porque o monarca perdeu a paciência com os itens que estavam na mesa na hora de assinar os documentos da proclamação.

No momento de assinar a documentação, Charles III se viu tendo que lidar com o suporte das canetas e o tinteiro, que estavam bem na frente do documento. Em um momento, ele até fez um gesto mais rígido e uma careta para que alguém o ajudasse com os itens e os retirasse dali. Os internautas perceberam o momento inesperado e fizeram vários comentários nas redes sociais.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!