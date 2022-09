Rei Charles III: médicos revelam possível motivo para o inchaço nos dedos dele

Os dedos do Rei Charles III chamaram a atenção na internet por causa do inchaço em algumas fotos. Agora, médicos revelaram a possível causa

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 16h42

O Rei Charles III está sob os holofotes desde a morte de sua mãe, a Rainha Elizabeth II, na semana passada e todos os detalhes sobre a vida dele estão chamando a atenção na internet. Desta vez, os internautas questionaram o motivo do inchaço nos dedos do monarca, que já apareceu com os dedos roliços e vermelhos em algumas fotos.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, os médicos deram um possível motivo para o inchaço nos dedos dele. Um médico britânico contou que o inchaço pode ser provocado pela retenção de líquido no corpo ou também por causa da velhice. “O edema é uma condição em que o corpo começa a reter fluidos nos membros, normalmente nas pernas e tornozelos, mas tamém nos dedos, o que os faz inchar”, disse o Dr. Gareth Nye. Ele ainda informou que as pessoas mais velhoas podem ter inchaço quando ficam muito tempo sentadas ou também em dias mais quentes, como pode ser o caso do Rei Charles III, que já apareceu com os dedos inchados após viagens longas para lugares quentes.

Além disso, o inchaço nos dedos pode ser provocada pela artrite. “Os dedos geralmente ficam rígidos, doloridos e inchados, embora a medicação possa ajudar com a dor, o inchaço pode permanecer”, informou o médico, que ainda disse que outras causas pode ser o dietas ricas em sal ou medicamentos.

Vale lembrar que o Rei Charles III aparece com os dedos inchados há alguns anos. Em uma ocasião, ele chegou a brincar que teria 'dedos de salsicha'.