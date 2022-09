Perdeu a paciência? Reação do Rei Charles III com a caneta gera comentários na internet

Rei Charles III teve um gesto inesperado com o suporte da caneta na hora de assinar a proclamação do seu reinado e os internautas não perdoaram

CARAS Digital Publicado em 10/09/2022, às 12h22

Neste sábado, 10, o Rei Charles III foi proclamado oficialmente como Rei do Reino Unido após a morte da Rainha Elizabeth II e um momento da cerimônia viralizou na internet. Isso porque o monarca perdeu a paciência com os itens que estavam na mesa na hora de assinar os documentos da proclamação.

No momento de assinar a documentação, Charles III se viu tendo que lidar com o suporte das canetas e o tinteiro, que estavam bem na frente do documento. Em um momento, ele até fez um gesto mais rígido e uma careta para que alguém o ajudasse com os itens e os retirasse dali. Os internautas perceberam o momento inesperado e fizeram vários comentários nas redes sociais.

“Rei Charles está um pouco frustrado com a situação da caneta”, disse um internauta. “Não poderiam ter colocado uma mesa maior? Rei Charles, príncipe William e a Rainha Consorte tiveram que lidar com o suporte da caneta e o tinteiro”, declarou outro. “Charles irritado com o tinteiro da caneta é definitivamente o melhor momento disso para mim”, comentou mais um. "Não posso ser o único fascinado pela situação da caneta/tinteiro hoje. Charles irritou-se com eles, fazendo caretas para os funcionários para lidar com eles. William graciosamente ajudando a arrumá-los e organizá-los. Acho esses gestos mais reveladores de seus personagens do que qualquer coisa na cerimônia", declarou outro.

Veja o momento do Rei Charles II que viralizou na internet:

Where’s the pen guy?! King Charles seems angry and frustrated at his desk setup, summons an aide to fix it, twice. The Queen never lost her cool in public like this. pic.twitter.com/vU8Q2I3gFU — Mike Sington (@MikeSington) September 10, 2022

King Charles motions for an aide to remove his pen box pic.twitter.com/xNObl9MA3R — Jon Levine (@LevineJonathan) September 10, 2022