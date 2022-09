Charles III é proclamado Rei em cerimônia histórica

Cerimônia de proclamação do Rei Charles III é transmitida na TV pela primeira vez na história

CARAS Digital Publicado em 10/09/2022, às 06h31

Neste sábado, 10, Charles III (73) foi proclamado Rei do Reino Unido em cerimônia oficial no Palácio de St. James. A declaração oficial foi feita pelo Conselho de Ascensão na presença de ministros e outros políticos importantes do Reino Unido.

A proclamação do novo Rei é uma formalidade, já que Charles III é rei desde o momento da morte da Rainha Elizabeth II.

A cerimônia mostrou a proclamação do novo Rei, que começou com um discurso dos conselheiros e também teve as assinaturas do príncipe William, da rainha consorte Camilla, da primeira-ministra Liz Truss e outros membros do conselho, juízes, ministros e líderes da igreja. Os ex-primeiros-ministros do Reino Unido também estavam presentes. O início da celebração não teve a presença do Rei, que foi chamado apenas depois.

Logo depois, todos foram para outra sala e contaram com a presença do Rei Charles III, que fez o seu discurso com o juramento do seu compromisso com o trono. O discurso de Charles começou com ele lamentando a morte da mãe e dizendo que foi uma perda irreparável. “Minha mãe deu exemplo de serviço altruísta, o reino dela foi inigualável em sua duração e devoção. Nós agradecemos a sua vida de tanta fé e fidelidade. Estou ciente da herança dos deveres e responsabilidades da soberania que são passados a mim. Eu vou tentar seguir o exemplo inspirador que eu recebi, mantendo o governo constitucional e buscando a paz das pessoas e reinos no mundo todo. Eu sei que neste propósito terei a afeição e lealdade do povo. Nesses deveres vou ser guiado pelo conselho e pelos parlamentares. Eu sou encorajado pelo apoio constante da minha amada esposa, aproveito a oportunidade para confirmar o meu desejo de manter a tradição de entregar o governo que eu estarei apoiando como chefe de estado. Eu prometo dedicar o que resto da minha vida e oro pela ajuda de Deus todo poderoso para isso. Eu humildemente peço a publicação do discurso”, disse ele.

Na sequência da proclamação, tiros de canhões foram disparados para anunciar a oficialização do reinado.

Momento histórico para a realeza britânica

A proclamação do Rei Charles III foi um momento histórico para a monarquia britânica. Isso porque foi a primeira vez que a cerimônia foi transmitida pela televisão para a população. Nos inícios de reinados anteriores, a cerimônia foi restrita aos líderes e conselheiros na sala do palácio.

No entanto, a proclamação do Rei Charles III não deve ser confundida com a Coroação. A cerimônia de coroação ainda deve demorar para acontecer. A tradição diz que a coroação só acontece após o período de luto e costuma acontecer meses ou até anos após a morte do monarca anterior. Vale lembrar que a coroação da Rainha Elizabeth II aconteceu apenas 16 meses após a proclamação da Rainha em 1952, após a morte do Rei George VI.

O Reino Unido está de luto, que deve durar até uma semana após o funeral da Rainha Elizabeth II, que ainda não tem uma data para acontecer.

Fotos do momento da proclamação do Rei Charles III

Cerimônia de proclamação do Rei Charles III - Crédito da imagem: Reprodução / YouTube The Royal Family (transmissão ao vivo)

