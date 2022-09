Hematoma na mão da Rainha Elizabeth II causou preocupação nos súditos

Na posse de Liz Truss, a Rainha Elizabeth II apareceu com as mãos em tom arroxeado e gerou comentários

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 12h38

Um detalhe na mão da Rainha Elizabeth II gerou repercussão na internet nos últimos dias. Antes de ser revelado que ela está sob supervisão médica, ela participou de um encontro com a primeira-ministra Liz Truss para celebrar a posse dela após a saída de Boris Johnson. As duas se encontraram no Castelo de Balmoral, na Escócia, e um hematoma na mão da rainha chamou a atenção.

Nas fotos oficiais do momento do encontro da rainha com a primeira-ministra, a monarca revelou que sua mão estava com um tom arroxeado, parecendo um hematoma. O site Daily Star informou que a imagem gerou preocupação na população, já que poderia indicar que algo estava errado com a saúde dela. Porém, outras pessoas chegaram a cogitar que o tom arroxeado seria algo natural da idade avançada dela, que está com 96 anos.

Primeira-ministra Liz Truss fala sobre a preocupação com a saúde da rainha

Nesta quinta-feira, 8, a primeira-ministra Liz Truss escreveu um recado no Twitter para demonstrar o seu apoio para a família real após a notícia de que a rainha Elizabeth II está sob supervisão médica.

“O país inteiro está profundamente preocupado com as notícias vindas do Palácio de Buckingham. Meus pensamentos – e os pensamentos de todo mundo pelo Reino Unido – estão com Sua Majestade, a Rainha, e toda a família dela neste momento”, informou no Twitter.