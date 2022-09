Luto na realeza: Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos

Morte da Rainha Elizabeth II foi anunciada pelo palácio real britânico nesta quinta-feira, 8

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 14h34

A Rainha Elizabeth II faleceu nesta quinta-feira, 8, aos 96 anos, o Castelo de Balmoral, na Escócia. A morte dela foi anunciada pelo palácio real britânico em um comunicado oficial para os súditos e os admiradores da realeza.

Nos últimos dias, a saúde da rainha gerou preocupação na família real. Na quinta-feira, 8, os representantes da realeza emitiram um comunicado informando a preocupação dos médicos com a monarca. O comunicado informou que os médicos decidiram colocá-la sob supervisão médica e que a rainha estava confortável.

Logo após o comunicado, os integrantes da realeza mais próximos da rainha começaram a se deslocar para a Escócia, que é onde a rainha estava descansando. Os filhos dela – príncipe Charles, princesa Anne, príncipe Andrew e príncipe Edward – e também os príncipes William e Harry foram às pressas para o castelo encontrar a rainha.

Rainha Elizabeth II teve o segundo reinado mais longo da história

A Rainha Elizabeth II ficou mais de 70 anos no trono do Reino Unido – ela ficou atrás apenas do rei Luís XIV, da França, que reinou por 72 anos e 110 dias. Ela assumiu o trono britânico aos 25 anos de idade, em 1952, após a morte do seu pai, o Rei George VI – que faleceu de câncer no pulmão aos 56 anos.

A coroação aconteceu um ano após a morte do pai dela, em respeito ao luto pelo monarca, em 2 de junho de 1953, na Abadia de Westminster, em Londres. A cerimônia contou com a presença de mais de 8 mil convidados, de 129 países. Além disso, a transmissão da coroação foi feita pela televisão para os milhões de súditos.

A trajetória da Rainha Elizabeth II

Elizabeth Alexandra Mary nasceu em 21 de abril de 1926 em Londres, na Inglaterra. Ela é filha do Rei George VI e da rainha-mãe Elizabeth, e teve uma infância tranquila. Quando era criança, ela ganhou o apelido de 'Lilibet' de sua família. À princípio, Elizabeth não era herdeira direta do trono britânico quando nasceu. Isso porque o trono deveria ter sido assumido por seu tio, Edward VII, que abdicou do trono e entregou o reinado para seu irmão, George, que se tornou o rei e, consequentemente, deu a sucessão para a sua filha mais velha. Na época, ela tinha apenas 10 anos de idade quando recebeu a notícia de que era a primeira na linha de sucessão.

Elizabeth se casou com o príncipe Philip, o duque de Edimburgo, em 20 de novembro de 1947. Juntos, eles tiveram quatro filhos: príncipe Charles, princesa Anne, príncipe Andrew e príncipe Edward. Os netos da rainha são: príncipe William, príncipe Harry, Peter Phillips, Zara Phillips, princesa Beatrice, princesa Eugenie, Louise Windsor e James Windsor. Ela também teve bisnetos, sendo eles: Mia Grace, Lena Elizabeth, Lucas Philip, George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana, Louis Arthur Charles, Savannah, Isla, Archie, Lilibet, August Philip e Sienna Elizabeth.

Elizabeth e Philip ficaram casados por 73 anos, até a morte dele em abril de 2021.

A rainha foi a sexta mulher a assumir o trono britânico e foi a mulher que ficou mais tempo no reinado. Ela recebeu a notícia de que se tornaria a rainha do Reino Unido quando estava em uma viagem ao Quênia com o marido e voltou às pressas para Londres, para assumir o trono e se despedir do pai.

Ao longo de sua vida, a rainha Elizabeth II fez parte de momentos históricos da realeza. Ela fez uma visita histórica à Alemanhã Ocidental em 1965, após os países serem rivais na Primeira Guerra Mundial. Ela também foi a primeira monarca britânica a visitar a China continental em 1986. Ela ainda foi a responsável por instituir a caminhada entre a população para os monarcas, antes disso, os monarcas apenas desfilavam em carros ou longe da população.

A Rainha Elizabeth II também enfrentou momentos polêmicos na família, como as separações dos seus filhos: Charles se separou de Diana em 1981 após relações extraconjugais e polêmicas; a princesa Anne também se separou pouco tempos; e, o príncipe Andrew também encerrou um casamento. Além disso, a riqueza da realeza foi exposta em um incêndio no Palácio de Buckingham, quando os itens valiosos precisaram ser retirados às pressas do local e foram vistos pelo mundo.

Uma pesquisa recente informou que a Rainha Elizabeth II teve 84% de aprovação da população sobre o seu reinado. A pesquisa também revelou que 8 entre 10 pessoas afirmaram que têm uma visão positiva da rainha e que ela fez um bom trabalho em seu reinado.