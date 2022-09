Morte da Rainha Elizabeth II: leia o comunicado oficial da realeza

Realeza britânica emite comunicado oficial sobre o falecimento da Rainha Elizabeth II nesta quinta-feira, 8

CARAS Digital Publicado em 08/09/2022, às 14h48

A morte da Rainha Elizabeth II comoveu o Reino Unido e o mundo nesta quinta-feira, 8. Ela foi uma das monarcas mais populares da história e se tornou a segunda monarca a ficar mais tempo no trono, superando os 70 anos de reinado. A morte dela foi anunciada por meio de um comunicado oficial.

Nas redes sociais, o palácio real informou: “A Rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã”.

O novo Rei do Reino Unido é o príncipe Charles, filho primogênito da Rainha Elizabeth II e do príncipe Philip. Ele é casado com Camilla, que recebe o título de rainha consorte para ficar ao lado do marido no trono.

A rainha Elizabeth II deixou quatro filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward.

Confira o post oficial sobre a morte da Rainha Elizabeth II

Palácio real revelou preocupação mais cedo nesta quinta-feira

O palácio real britânico revelou nesta quinta-feira, 8, que a rainha Elizabeth II estava sob cuidados médicos e o quadro inspirava cuidados. Rapidamente, os membros da família real foram levados às pressas para o encontro da rainha neste momento delicado.

“Seguindo a evolução desta manhã, os médicos da Rainha estão preocupados com a saúde de Vossa Majestade e recomendaram que ela fique sob supervisão médica. Ela está confortável em Balmoral”.