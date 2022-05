Príncipe William, Príncipe Charles e Camilla Parker fazem história ao substituirem Rainha Elizabeth II

O Príncipe William, seu pai e sua madrasta entraram para a história ao abrirem o Parlamento britânico

Nesta terça-feira, 9, a Rainha Elizabeth II (96) não compareceu à abertura do Parlamento britânico pela primeira vez em 59 anos.

Quem substituiu a monarca foi seu filho Príncipe Charles (73), sua nora Camilla Parker(74) e seu neto Príncipe William (39).

Charles fez história discursando no lugar da Rainha. Durante 11 minutos, foi a primeira vez em um longo tempo em que o discurso foi feito na terceira pessoa, ou seja, em vez das palavras "Meu Governo" foi dito "O Governo de Sua Majestade".

E esta foi a primeira vez que o Príncipe William e a futura Rainha Camilla Parker-Bowles compareceram ao evento de abertura do Parlamento.

O trono em que a Rainha se senta normalmente para dar o discurso foi substituído por uma pequena mesa com uma Coroa simbolizando a presença da monarca.

A matriarca da Família Real apenas não compareceu à cerimônia duas vezes. Em 1959, a monarca se absteve porque estava grávida do Príncipe Andrew(62) e no ano de 1963, Elizabeth II também não compareceu, pois estava grávida do Príncipe Edward (58).

