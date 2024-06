Ralf diz que pressentiu morte de Chrystian: "Meu pai veio buscar meu irmão"

O cantor Ralf foi ao velório do seu irmão e ex-parceiro de dupla, Chrystian, e contou que teve uma visão premonitória da morte do sertanejo

O cantor Ralf foi ao velório do seu irmão e ex-parceiro de dupla, o também cantor Chrystian, na manhã desta quinta-feira, 20, em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. Em conversa com a imprensa, o artista contou que teve uma visão premonitória da morte do sertanejo.

"Fiquei sabendo ontem, mas na verdade eu já sabia dois dias antes. Meu pai faleceu novo, com 48 anos. Eu consegui ter uma visão, para as pessoas que acreditam ou não. Tive uma visão dele vindo buscar meu irmão. Eu falei em casa isso. 'Meu pai tá vindo buscar meu irmão'", disse.

"É uma tristeza que vocês não podem imaginar. Além de irmão, foi um parceiro de carreira por 38 anos. Estou muito triste", completou. O também cantor revelou que, antes de saber da notícia da morte de Chrystian, estava estudando técnicas vocais e sentiu que seu irmão havia partido. "Falei: 'meu irmão faleceu'."

Ralf conta que os dois não se encontravam há alguns anos

Nascido em 1956, como José Pereira da Silva Neto, Chrystian iniciou sua carreira na infância. Ele o irmão, Ralf, lançaram 20 álbuns ao longo de suas carreiras. E Ralf relembrou o fim da parceria que durou 38 anos. "A separação da dupla foi respeitosa. Ele disse que queria seguir (a carreira solo)".

Durante o papo, o cantor disse que os conflitos de agendas de suas carreiras solo impediram que eles se encontrassem. “Infelizmente, não pude abraçar o meu irmão. Não coincidiam nossas agendas. A gente não se via há quatro anos. Isso é muito triste. Já havia perdido meu pai e minha mãe. Agora, meu irmão… A música perdeu um grande artista”, disse ele. As informações são do site Folha de S. Paulo e Quem.